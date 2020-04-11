Lüks villayı kumarhaneye çevirdiler Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir villada kumar oynatan iki kişi jandarma ekiplerinin baskınında suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 10 kişiye idari yaptırım cezası kesilirken kumar oynatan biri kadın olmak üzere 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi 11 Nisan 2020, 19:02 Son Güncelleme: 11 Nisan 2020, 19:03 İHA