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MUĞLA

Lüks villayı kumarhaneye çevirdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir villada kumar oynatan iki kişi jandarma ekiplerinin baskınında suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 10 kişiye idari yaptırım cezası kesilirken kumar oynatan biri kadın olmak üzere 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Suçüstü yapılan baskında 10 kişi kumar masasında yakalandı.
Suçüstü yapılan baskında 10 kişi kumar masasında yakalandı.

Dün gece sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından bir evde kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri Turgutreis Mahallesi’nde lüks bir villaya baskın düzenledi.

Suçüstü yapılan baskında 10 kişi kumar masasında yakalandı. İdari yaptırım cezası kesilen şahıslar serbest bırakılırken kumar oynattıkları iddia edilen bir kadın iki kişi gözaltına alındı.

İHA

Sosyal mesafe kuralına, evde kal çağrısına uymayan 10 kişinin 14 gün evlerinde karantina altında kalınması da istendi. Gözaltına alınan 2 kişi ise jandarma ekipleri tarafında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

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