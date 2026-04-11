Lunaparkta 'sıfır yer çekimi' faciasına ilişkin iki tutuklama

00:2811/04/2026, Cumartesi
DHA
Lunaparkta ‘Sıfır yer çekimi’ kazası ölümle sonuçlandı.
Edirne’de bir lunaparkta ‘Sıfır yer çekimi’ isimli eğlence aletinden fırlayan 29 yaşındaki Sedat Çoktaş, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işletmeci H.K. ile çalışan E.K. tutuklandı.

Edirne'de Sedat Çoktaş'ın (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. Sedat Çoktaş, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışanın ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



#Edirne
#Lunapark
#Sıfır yer Çekimi
