LYS birincisi görme engelli Fulya hayalini açıkladı

Konyalı görme engelli Fulya Akkaya, LYS sonuçlarına göre, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 puan türlerinin tamamında birinciliğe adını yazdırdı.

Doğuştan görme engelli Akkaya, farklı puan türlerinde aldığı birincilikle tüm adaylar arasında bir adım öne çıkarak hem Türkiye çapında tanındı hem de azmiyle kamuoyunun takdirini kazandı.

Fulya Akkaya, üniversite tercihini de ortaokul yıllarından itibaren okumak istediği Boğaziçi Üniversitesi'nden yana kullandı.

"Deniz kokulu üniversitem"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde İngilizce hazırlık okuyan Fulya Akkaya, "deniz kokulu" diye tanımladığı üniversitesini ve gelecek hayallerini anlattı.

Gelecekte üst düzey yönetici (CEO) olmak istediğini, bu nedenle de Boğaziçi Üniversitesi'ni seçtiğini belirten Akkaya, hazırlık sınıfında "her şeyin yolunda olduğunu" dile getirdi.

REKLAM

Fulya Akkaya

Üniversitesini çok sevdiğini ve "İyi ki gelmişim" dediğini ifade eden Akkaya, "Burası tamamen bilinçli bir tercihti. Sanki yıllardır burada yaşıyormuşum gibiydi. Galiba çok istediğim için bu ortamı çok sevdiğim için... 10. sınıfta buraya gelmiştik, o zaman 'Burada olmalıyım' dedim ve şimdi buradayım ve mutluyum" dedi.

Fulya'nın hayali 'CEO' olmak

Üniversite hayatını dolu dolu yaşamak istediğini, birkaç dil öğrenmenin de en büyük isteği olduğunu dile getiren Akkaya, şöyle konuştu:

"Ben bir üst düzey yönetici olmak istiyorum, bunun için her şeyi yapacağım. Yurt dışında yüksek lisans yapmayı istiyorum. Sektör tercihim yok, biraz piyasayı tanımam, staj yapmam gerekiyor. O zaman net kararımı vereceğim."