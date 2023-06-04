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Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yemin törenine katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barışçıl yaklaşımından ötürü övgülerde bulundu.

17:30 . 4/06/2023 الأحد
AA
Viktor Orban - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Viktor Orban - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yemin töreninde, seçim zaferinden ötürü tebrik ettiğini belirterek, "Barış yanlısı duruşu Macaristan için yeni bir soluk gibi" ifadesini kullandı.

Tören nedeniyle Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti ve törenden karelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Orban, "Erdoğan'ın zaferine taze bir hava gibi ihtiyacımız var ve ayrıca o barıştan yana. Kazanmasaydı, savaş yanlısı bir Türk Cumhurbaşkanı olacaktı ve bunun sonuçlarını tahmin etmek zor olacaktı. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki tahıl meselesinde, tahıl krizinde yaptığı gibi arabuluculuk yapma şansı var" değerlendirmesinde bulundu.

#Viktor Orban
#Macaristan
#Recep Tayyip Erdoğan
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