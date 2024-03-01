Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Erdoğan Avrupa kıtasını kurtardı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki "ADFLeadersTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.
Orban, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişi ve ülkesinin Avrupa'da Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye olduğunu söyledi.
"Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz"
Orban, "Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz. Bir başka olgu ise Türkiye ile Macaristan arasında bir barış dili konuşuluyor." ifadesini kullandı.
Orban, Türkiye'nin muhafazakar yapısını korumayı başaran ülke olduğunu, Avrupa'da aile, tanrı, ulus gibi kavramların Orta Çağ'a ait unsurlarmış gibi görüldüğünü, bu değerleri dile getirenlerin sorunlarla karşılaştığını anlattı.
Göç ve göçmenlik meselesinin Avrupa'daki en önemli konuların başında geldiğini ileri süren Orban, Macaristan gibi 10 milyon nüfusa sahip bir ülkenin sınırında birden yüz binlerce göçmenin birikmesini olumlu bir durum olarak değerlendirmediklerini, ülkesinde kimin yaşayıp yaşamayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğini, bu nedenle göç konusunda diğer ülkelere oranla daha katı bir tutum sergilediklerini anlattı.
"Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı"
Orban, Türkiye'nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
AB'nin göç hususunda Türkiye'ye verdiği sözleri tam olarak yerine getirmediğine dikkati çeken Orban, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin destek olunması gerektiğinin ancak bu hususta gerekli desteğin yerine getirilmediği düşüncesinde olduğunun altını çizdi.
Ukrayna'daki savaş
Orban, Ukrayna'daki savaşın Macarların savaşı olmadığının altını çizerek, ülkesinin ve halkının çıkarlarını düşünmek zorunda olduğunu ve buna göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Ukrayna'da savaşın başlamasıyla AB'nin bunu "bizim savaşımız" olarak tanımladığına dikkati çeken Orban, böyle bir tanımla yapıldığı taktirde bizatihi Ukrayna'yla, Rusya'ya karşı savaşılması gerektiğini ancak bunun söz konusu olmadığını hatırlattı.
AB'de aile, tanrı ve ulus gibi değerlerin daha fazla önemsenmesi gerektiği düşüncesinde oluğunu aktaran Orban, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında AB içinde belirli açılardan değişim yaşanmaya başlanabileceğini ifade etti.
Orban, AP içinde sağ ve merkez sağı bir araya getirme çabası içinde olduğunu kaydetti.
"Trump ABD Başkanı olsaydı savaş olmazdı"
Orban, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Ukrayna'daki savaşı sonlandırabileceği görüşünde olduğunu belirterek, İsrail ve Gazze konusunda da benzer bir durumun söz konusu olacağını ifade etti.
Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı
Macaristan'ın bu yılın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını alıp almayacağına ilişkin bazı spekülasyonların yapıldığını hatırlatan Orban, "Dönem Başkanlığını elbette ki alacağız." diye konuştu.
Orban, ülkesinin dönem başkanlığı sürecinde AB'nin genişleme konusunun gündeme taşınacağına, bu hususta Ukrayna'dan önce Balkan ülkelerinin geldiğine dikkati çekerek, Avrupa'nın rekabet hususunda kaybettiği ivmeyi yeniden kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.