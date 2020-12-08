Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" açıklamasını yaptı.

DÜNYA Türkiye’siz çözüm zor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "AB, Yunanistan ve Rum kesimini masaya getirebilirdi ama olmadı. 20 Ekim'den bu yana Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Tüm bu süreçlerde çok sabırlı davrandık. Yunanistan diyaloğa yanaşmadı, bizimle görüşmeye de yanaşmadılar. NATO'nun toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçınıyor. AB'nin bu gerçekleri görmesi gerekiyor. AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım" dedi.

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