Gündem Maçka Parkında korkutan görüntü Binlerce kişi akın etti
İSTANBUL

Maçka Parkı’nda korkutan görüntü: Binlerce kişi akın etti

Tam kapanmanın ardından güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi koronavirüse aldırış etmeden Maçka Parkı’na akın etti.

Haber Merkezi İHA
Maçka Parkı’nda korkutan görüntü: Binlerce kişi akın etti
Maçka parkında maske ve sosyal mesafe unutuldu.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta uygulanan tam kapanma geçtiğimiz gün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. 17 günlük tam kapanmanın ardından günlerce evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın tatil olmasını fırsat bilerek sokaklara, meydanlara ve parklara akın etti. İstanbul sokakları doldu taştı.

Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti.
İHA
Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti.

Maçka Parkı’nda korkutan görüntü

Kalabalığın yoğun olduğu yerlerden biri de Şişli’de bulunan Maçka Parkı’ydı. Tüm uyarılara rağmen Maçka Parkı’na binlerce insan geldi. Parka gelenlerin tamamının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Koronavirüsün etkisi henüz devam ederken Maçka Parkı’nda oluşan bu görüntü korkuttu.

Beşiktaşlı taraftarlar da parktaydı

Takımları şampiyon olan Beşiktaş taraftarları da Maçka Parkı’na gelenler arasındaydı. Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde meşaleler, tezahürat yaparak parkta dolaştı.

Pandemi öncesi halini aratmadı: Taksim’de
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Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatilde sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca kalabalık önceki günlere oranla bir kat daha arttı.
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Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de mega kent İstanbul’un merkezi İstiklal Caddesiydi. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede iğne atsan yere düşmez dedirten bir kalabalık vardı. İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmadı.
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Pandemi öncesi halini aratmadı: Taksim’de "iğne atsan yere düşmez" dedirten kalabalık
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini hatırlattı.


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