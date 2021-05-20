Maçka Parkı’nda korkutan görüntü: Binlerce kişi akın etti

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta uygulanan tam kapanma geçtiğimiz gün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. 17 günlük tam kapanmanın ardından günlerce evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın tatil olmasını fırsat bilerek sokaklara, meydanlara ve parklara akın etti. İstanbul sokakları doldu taştı.

İHA Binlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti.

Maçka Parkı’nda korkutan görüntü

Kalabalığın yoğun olduğu yerlerden biri de Şişli’de bulunan Maçka Parkı’ydı. Tüm uyarılara rağmen Maçka Parkı’na binlerce insan geldi. Parka gelenlerin tamamının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Koronavirüsün etkisi henüz devam ederken Maçka Parkı’nda oluşan bu görüntü korkuttu.

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Beşiktaşlı taraftarlar da parktaydı

Takımları şampiyon olan Beşiktaş taraftarları da Maçka Parkı’na gelenler arasındaydı. Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde meşaleler, tezahürat yaparak parkta dolaştı.