Gündem Macron Ukraynadan tahıl ihracatının devamı için Türkiyeyle çalışmayı sürdüreceğini bildirdi
POLİTİKA

Macron Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğini bildirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Macron, Twitter hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafına yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Macron Ukraynadan tahıl ihracatının devamı için Türkiyeyle çalışmayı sürdüreceğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü .

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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