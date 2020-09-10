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Gündem Macronun haddini aşan açıklamalarına AK Partiden sert tepki Türkiye size en uygun cevabı verecektir
POLİTİKA

Macron'un haddini aşan açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Türkiye size en uygun cevabı verecektir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız" ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'un haddi aşan sözlerini sert şekilde eleştirerek, "Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur" ifadelerini kullandı. "Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir" diyen Çelik, "Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın.

Türkiye size en uygun cevapları verecektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı birleşmesi gerektiğini belirten Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı" ifadelerini kullandı.

Macron'dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız
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"Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur"

Fransa cumhurbaşkanının hadsiz açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur." ifadelerini kullandı.

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Fransa öncülüğünde korsan Doğu Akdeniz Zirvesi

"Afrika'da oynadığınız oyunları biliyoruz"

Türkiye'nin Fransa'ya gerekli cevabı vereceğini vurgulayan Çelik, "Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir. Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz."

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  • Çelik şöyle devam etti: "Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter’in toplu mezarlarından sorumludur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı.

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