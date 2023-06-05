Maduro'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Türkiye Cumhuriyeti refah yolunda

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nin görüntülerini paylaştı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Mayıs'ta yapılan ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir hezimet yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı sosyal medya hesabından kutlamaya devam ediyor. Maduro, daha önce yaptığı paylaşımlarında Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamış ve "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadelerini kullanmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ni ve Türkiye'den görüntüler paylaştı.
'Türkiye refah yolunda'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür ettiği cümleleri klipte gösteren Maduro, "Venezuela ve Türkiye, hakların refahı ve ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için birlik içinde hareket ediyor. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminin yeni aşaması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti refah yolundadır. Bağlılık, Egemenlik ve Demokrasi!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın miting görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan Maduro, ayrıca Erdoğan'ın miting görüntülerini ve halkın sevinç anlarını klipte gösterdi.