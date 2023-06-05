Maduro'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Türkiye Cumhuriyeti refah yolunda

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Mayıs'ta yapılan ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir hezimet yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı sosyal medya hesabından kutlamaya devam ediyor. Maduro, daha önce yaptığı paylaşımlarında Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamış ve "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadelerini kullanmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ni ve Türkiye'den görüntüler paylaştı.