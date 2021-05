Mağazada alışveriş yapan kadının cebinden telefonu böyle çaldı: O an kameralara an be an yansıdı Şişli'de bıçakla bir kadını gasp ettiği iddia edilen Cezayir uyruklu F.E polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.E'nin, ayrıca Şişli'de bir mağazada alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2021, 09:55 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2021, 10:01 DHA