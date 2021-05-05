Mağazada alışveriş yapan kadının cebinden telefonu böyle çaldı: O an kameralara an be an yansıdı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ir kadının bıçaklı kişi tarafından gasp edildiği ihbarı üzerine, yaya olarak kaçan şüphelinin peşine takıldı. Yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu bulunan Cezayir uyruklu F.E., Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALMA ANI KAMERADA

Sorgulaması yapılan F.E.'nin geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin mağazadan alışveriş yapan kadının cebindeki telefonu bir anda alıp, mağazadan çıkarak, uzaklaştığı görülüyor.

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TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.