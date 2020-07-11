Mağazada unutulan 130 bin lira değerindeki altın dolu çantayı çaldı: Evini taşırken yakalandı

Dünya

Dünyada salgın hastalıklar 120 yılda 110 milyon can aldı

Tarih boyunca etkili olan salgın hastalıklar tüm dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olurken son salgın Kovid-19 bugüne kadar 550 binden fazla kişinin canına mal oldu - Veba salgınının Avrupa'da yaklaşık 75 milyon, dünyada ise 200 milyon insanın ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor- Avrupa'da bağışıklık kazanılan çiçek hastalığı salgını, Kızılderili nüfusunun yüzde 90'ının ölümüne neden oldu- 20. yüzyılın başında ortaya çıkan İspanyol gribine Gustav Klimt ve Max Weber gibi ünlü isimlerin yanı sıra Atatürk'ün de yakalandığı belirtiliyor