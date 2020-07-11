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MERSİN

Mersin haberleri: Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı

Mağazada unutulan 130 bin lira değerindeki altın dolu çantayı çaldı: Evini taşırken yakalandı

Mersin'de alışveriş yaptığı sırada içinde 130 bin lira değerinde altın bulunan çantayı tezgahta unutan müşteri geri döndüğünde çantasını bulamadı. Polise haber verilmesinin ardından incelenen güvenlik kamerasında bir kadının çantayı açıp baktıktan sonra poşetine koyarak mağazadan çıktığı tespit edildi. Polisler, 2 saat sonra çantayı alan kadını yakalamak için gittiği sırada evini taşımaya çalışırken buldu. Gözaltına alınan şüpheli kadın denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Altın dolu çantayı alıp kaçtı.
Altın dolu çantayı alıp kaçtı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir müşteri mağazada içi altın dolu çantasını unuttu. 130 bin TL değerindeki altın çantayı gören başka bir müşteri kaşla göz arasında çantayı poşetine koyup mağazadan çıktı. Altınları çalan şüpheli evini taşımak isterken polis tarafından yakalandı.

Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı.

BULDUĞU ÇANTAYI AÇIP BAKTIKTAN SONRA ALIP KAÇTI

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi’nde giyim satışı yapan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya gelen Ç.S.E. (29) adlı kadın alış veriş yaptı. Kasaya gelen Ç.S.E. ödeme yaptığı sırada çantasında bulunan ve içinde altın olan küçük çantasını tezgaha bıraktı. Hesabı ödedikten sonra Ç.S.E. küçük çantayı tezgahta unutup gitti. 30 dakika sonra aynı mağazada alış veriş yapan 2 kadın, kasaya gelerek kasiyere para verdi. Tezgahın üzerinde duran çantayı gören S.K. adlı şüpheli yanındaki kadının uyarısına aldırmadan çantayı açıp baktı. Yanındaki kadının çantayı ellememesi için uyarmasına rağmen S.K. içinde altın bulunan çantayı kendi çantasına koyup iş yerinden çıkararak kayıplara karıştı.

Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı.
  • Altın dolu çantasını mağazada unuttuğunu farkına varan Ç.S.E. mağazaya gelip, unuttuğu tezgahtaki çantasını bulamadı. Olay yerine çağrılan polise durumu anlatan Ç.S.E. kasa bölümünde çantasını unuttuğunu içinde 130 bin TL değerinde altınının olduğunu, tekrar döndüğünde yerinde olmadığını, çalışanlara sorduklarında görmediklerini beyan etti.

Polis mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Çantayı alanı tespit eden polis, olaydan 2 saat sonra şüphelinin evine geldi. Olayın şüphelisi S.K. (46) adlı kadını evini taşıma sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.

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