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AYDİN

Hırsız girdiği evde her şeyi bırakıp maske çaldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde evlilik hazırlığında olan Mustafa Türkan ve Ebru Hamamcıoğlu çiftinin evine hırsız girdi. Evdeki tüm teknolojik eşyaları pas geçen hırsız, evden sadece maske çaldı.

Haber Merkezi İHA
Maddi kayıplarının olmadığını söyleyen çift, olayı emniyete bildirdiğini söyledi.
Maddi kayıplarının olmadığını söyleyen çift, olayı emniyete bildirdiğini söyledi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın basın danışmanı Mustafa Türkan, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan düğünü öncesi ev satın aldı. 4 katlı apartmanın zemin katındaki daireye evlilik hazırlığında olduğu Karacasu Belediyesi personeli Ebru Hamamcıoğlu ile birlikte yeni aldığı eşyalarını yerleştirmeye başlayan Türkan hırsız şoku yaşadı.

  • Evdeki tüm beyaz eşya ve bilgisayara dokunulmayan hırsızlık olayında evden sadece korona virüs salgını dolayısıyla sıkça kullanılan maskeler çalındı. Yaşanan olay ev sahibi Mustafa Türkan ve Ebru Hamamcıoğlu’nu şaşırttı.

Aynı gece 3 eve giren hırsız kuruması için bırakılan eşyaları çaldı
FOTOĞRAF 7
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Malkara'nın Gazibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Yücel Yüncü'ye ait tek katlı eve girerek, bahçede kuruması için bırakılan battaniye, yorgan ve halıları çaldı.
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Hırsızlar, daha sonra bu evin karşısında bulunan Şenol Suna'ya ait tek katlı evin bahçesine girdi.
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Evin kapısını açmaya çalışırken komşular tarafından fark edilen hırsız, koşarak kaçtı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı incelemede, aynı kişilerin Fatih Yüncü'ye ait kullanılmayan evin de kapısını yerinden söküp, içeride gezdikleri tespit edildi.
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Evine girmek üzereyken, hırsızı fark eden Şenol Suna, defalarca hırsız girdiğini ve her seferinde kaçtığını söyledi.
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Suna, Evde oturuyordum. Saat 03.00 sıralarında komşum aradı. Hemen eve çağırdı. Ben de koşa koşa geldim ve bahçeye eve baktım. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Polis ekipleri gelip inceleme yaptı. Hırsızları kaçtı, yakalayamadık. Biz bu hırsızlardan artık illallah ettik. Bu bir değil iki değil, bu hırsızlık olayı çok sayıda oldu. Aynı gece sonra da benim karşı komşuma hırsız girmiş. Bu hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz dedi.
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Kendisine ait kullanılmayan evin kapısını kıran, içeride eşya bulamayan hırsızların amcasının evine girdiklerini belirten Fatih Yüncü de Hırsızlar bu kapıyı yerinden söküp, kırıp içeri girmişler. İçeride ne içtikleri de belli değil. Bu evi biz kullanmıyoruz. İçeri giren hırsızlar burada bir şey bulamayınca hemen yan taraftaki amcamın evine atlayıp girmişler. Oradan battaniye, yorgan ve halıları almışlar. Bu hırsızlara önlem alınmalı. Biz bu hırsızlardan artık bıktık diye konuştu.
Aynı gece 3 eve giren hırsız kuruması için bırakılan eşyaları çaldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, aynı gece 3 ayrı eve hırsızlık yapmak için giren ve birinde ev sahibinin son anda fark ettiği şüpheliler, kayıplara karıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve arama çalışmaları devam eden hırsızlar, girdikleri evin bahçesinden kuruması için bırakılan battaniye, yorgan ve halıları çaldı.

Maddi bir kayıp yok

Yaşanan olayda maddi bir kaybının olmadığını ifade eden Mustafa Türkan, “Evde altın ve para yoktu. Bilgisayarım ve yeni gelin evinde olması gereken eşyalar vardı. Nişanlımın ailesi tarafından hazırlanan gelin bohçası diye tabir edilen bohçayı yerinden alınarak kurcalanmış. Sanırım para ya da altın aradılar. Evden sadece maske çalınmış. Çok garip bir durum. Hala olayın şaşkınlığını yaşıyorum. Her ne kadar maddi bir kaybım olmasa da olayı emniyete bildirdim” dedi.

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