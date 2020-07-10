Aydın'da şaka gibi olay: Üç yıl önce çalınan motosikleti sahibine satmaya çalıştılar

Aydın son dakika haberlerine göre; Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi’nde esnaflık yapan Emre Karahalil’in 2017 yılında iş yerinin önünden ATV motosikleti çalındı. Sabah iş yerine gelen Karahalil, motosikletini göremeyince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Karakola gidip şikayetçi olan Karahalil, motosikletinin bulunmasını beklemeye başladı.

OYNAT 00:41 Hırsızlık yaptıkları sırada kamerayı görünce el hareketi yaptı Büyükçekmece'de sabaha karşı girdikleri iki binadan birindeki sağlık çalışanının 4 cep telefonu ve 3 bin liraya yakın parasını çaldıkları ileri sürülen şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden biri görüntülendiğini fark edince kameraya doğru pişkince hareketlerde bulundu. BiP'te paylaş

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Sosyal medyada rastladı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşırken tesadüfen bir ilana denk gelen Emre Karahalil kendi motosikletine benzettiği bir ATV’ye rastladı.

OYNAT Park halindeki araçtan hırsızlık anları güvenlik kamerasında Gaziantep'te park halindeki bir araçtan yapılan hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. BiP'te paylaş

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Polis ekiplerine teşekkür

Birkaç soru soran Karahalil evraklarının olmadığı cevabını alınca durumu karakola gidip bildirdi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri detaylı bir çalışma yaparak çalıntı AYV’ye ve satmak isteyen şahsa ulaştı. Olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. ATV motosikletine kavuşan Karahalil polis ekiplerine teşekkür etti.