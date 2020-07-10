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Gündem Aydında şaka gibi olay Üç yıl önce çalınan motosikleti sahibine satmaya çalıştılar
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Aydın'da şaka gibi olay: Üç yıl önce çalınan motosikleti sahibine satmaya çalıştılar

Aydın Kuşadası'nda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Emre Karahalil’in üç yıl önce iş yerinin önünden ATV aracı çalındı. Karahalil, sosyal medyada verilen satış ilanlarını incelerken çalınan aracına benzer bir ATV’ye rastladı. Aracını modelinden tanıyan Karahalil, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. ATV, Kuşadası polisi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Karahalil, üç yıl önce çalınan aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Karahalil, üç yıl önce çalınan aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın son dakika haberlerine göre; Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi’nde esnaflık yapan Emre Karahalil’in 2017 yılında iş yerinin önünden ATV motosikleti çalındı. Sabah iş yerine gelen Karahalil, motosikletini göremeyince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Karakola gidip şikayetçi olan Karahalil, motosikletinin bulunmasını beklemeye başladı.

Hırsızlık yaptıkları sırada kamerayı görünce el hareketi yaptı
OYNAT 00:41
Hırsızlık yaptıkları sırada kamerayı görünce el hareketi yaptı
Büyükçekmece'de sabaha karşı girdikleri iki binadan birindeki sağlık çalışanının 4 cep telefonu ve 3 bin liraya yakın parasını çaldıkları ileri sürülen şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden biri görüntülendiğini fark edince kameraya doğru pişkince hareketlerde bulundu.


Sosyal medyada rastladı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşırken tesadüfen bir ilana denk gelen Emre Karahalil kendi motosikletine benzettiği bir ATV’ye rastladı.

Park halindeki araçtan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
OYNAT
Park halindeki araçtan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Gaziantep'te park halindeki bir araçtan yapılan hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Polis ekiplerine teşekkür

Birkaç soru soran Karahalil evraklarının olmadığı cevabını alınca durumu karakola gidip bildirdi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri detaylı bir çalışma yaparak çalıntı AYV’ye ve satmak isteyen şahsa ulaştı. Olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. ATV motosikletine kavuşan Karahalil polis ekiplerine teşekkür etti.

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