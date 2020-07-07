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Bursa haberleri: Tarlaya mobese kurdular, kahvede ekran başında çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar

Tarlaya mobese kurdular: Kahvede ekran başında çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar

Bursa’da senelerdir şeftali ve armutları çalınmasın diye sabaha kadar tarlada nöbet tutan köylüler bu yıl teknolojik bir yöntem buldu. Köyü kameralarla donatan çiftçiler, kahvede ekranın başına oturup hırsızları gözetliyor.

Haber Merkezi İHA
Köylüler, köyün ve tarlaların giriş ve çıkış notlarına güvenlik kamerası sistemi kurdu, kahvehaneden izliyorlar.
Köylüler, köyün ve tarlaların giriş ve çıkış notlarına güvenlik kamerası sistemi kurdu, kahvehaneden izliyorlar.

Gürsu’da Türkiye’nin en kaliteli armut ve şeftalileri yetişiyor. Değerli olan bu ürünlere her yıl hırsızlar dadanıyordu. Köylüler bir yıl boyunca emek verdikleri mahsullerini çaldırmamak için gece tarlalarda nöbet tutuyordu. Bu sene hırsızlara karşı teknolojik bir çare bulan köylüler, köyün ve tarlaların giriş ve çıkış notlarına güvenlik kamerası sistemi kurdu. Bu kameraları köy kahvesine kurdukları ekrana yansıtan köylüler, kahvede çaylarını içerek hırsız nöbeti tutuyor.

İHA
Hırsızlara karşı teknolojik bir çare bulan köylüler, köyün ve tarlaların giriş ve çıkış notlarına güvenlik kamerası sistemi kurdu.
  • Kurdukları güvenlik kamerası sistemi gece ve gündüz araçların plakalarını gösterme özelliğine sahip. Köylüler şüphelendikleri araçları hemen koordineli çalıştıkları jandarma ekiplerine haber veriyor. Köydeki ekranın başında sürekli birileri bulunurken, şüpheli araçlar ihbar edilerek köyde oluşacak hırsızlıkların önüne geçilmiş oluyor.

İHA
Kameraları köy kahvesine kurdukları ekrana yansıtan köylüler, kahvede çaylarını içerek hırsız nöbeti tutuyor.

Kurdukları kamera sistemiyle artık nöbetleri tarla yerine kahvede ekran başında tuttuklarını ifade eden köy muhtarı Hasan Efe, "Biz eskiden meyve hırsızlığı olmasın diye bahçelerde sabaha kadar nöbet tutuyorduk. Bu yıl teknolojik bir yenilik yapalım dedik. Köyümüze gece ve gündüz kaliteli görüntü sağlayan güvenlik kamerası sistemi kurduk. Artık bahçelerde nöbet tutmak yerine köy kahvesinde ekran başında güvenlik kameralarını izliyoruz. Bu kameralarda gördüğümüz şüpheli araçları hemen jandarmaya haber veriyoruz.

Sağ olsun jandarma ekipleri hemen müdahale ediyor. Bu kameralar köy ve tarlaların giriş ve çıkışlarını gösteriyor. Bu sistemi diğer köylerimiz de kurmaya başlayacak. Bursa ovası güvenlik kameralarıyla denetlenecek. Bu kameraları kooperatifimizin bütçesiyle aldık. Sağ olsun belediye ve devletimiz de yardımda bulundu. Uzun araştırmalar sonunda bu kamera sistemini bulup kurduk" dedi.

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