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POLİTİKA

‘Mahalle kavgası çıkarttık’ paylaşımını silen Saymaz Uğur Dündar’dan özür diledi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki kavganın Türkiye’nin gündemini değiştirdiğini savunarak “Yazık oldu” ifadesiyle attığı tweeti bir süre sonra silmişti. Tweeti sildiğini çünkü yanlış anlaşıldığını söyleyen Saymaz, “Gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dahil olmam doğru gelmiyor bana” diyerek Dündar’dan özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
‘Mahalle kavgası çıkarttık’ paylaşımını silen Saymaz Uğur Dündar’dan özür diledi
İsmail Saymaz (soldaki) ve Uğur Dündar (sağdaki)

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki atışmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı “Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ciddi skandalları biz gazeteciler mahalle kavgası çıkararak mundar ettik. Varsa yoksa gazeteci kavgası... Yazık oldu.” şeklindeki paylaşımını bir süre sonra silmek zorunda kalmıştı.

Uğur Dündar'dan özür diledi

KRT TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman" adlı programda açıklamalarda bulunan Saymaz, Sözcü gazetesinin diğer yazarı Uğur Dündar’dan özür diledi. Dündar ve Özdil arasındaki tartışmaya ve sildiği paylaşımına değinen Saymaz, şunları söyledi:

“Kendi mahallemizde kavga çıkarttık”

"Ben bir tweet atmıştım, onu da açıklamak isterim. O tweet'i sildim, çünkü yanlış anlaşıldı. Ben aslında dünkü tartışmayı kastetmedim. Sedat Peker'in ortaya attığı ciddi ithamları ve iddiaları, unuttuk. Neyi tartışıyoruz peki? Cukkacı gazeteci, avantacı gazeteci meselesini tartışıyoruz. Biz bunu kendi mahallemize çekerek asıl büyük iddiaları tartışılamaz hale getirdik.

"Üçüncü bir yazar olarak dahil oldum"

Ben de aslında bunu kasteden bir tweet atmıştım. Ama Uğur Ağabeyimiz bunu dünkü tartışmaya yormuş. Aklımın ucundan geçmez. Dolayısıyla gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dahil olmak da doğru gelmiyor bana. Uğur Ağabey'in incineceğini düşündüm. Eğer incindiyse kendisinden sizin huzurunuzda, ekran başında izliyor. Onun kameradan gözlerine bakarak kendisinden özür dilerim.

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