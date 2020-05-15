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Gündem Mahkeme kaçak villa için Yılmaz Özdilin eşinden savunma alacak
POLİTİKA

Mahkeme kaçak villa için Yılmaz Özdil'in eşinden savunma alacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in, satın aldığı imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımında savunma yapması bekleniyor. Ailenin avukatının itirazı üzerine bir aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil’in savunması alınacak.

Haber Merkezi DHA
Özdil'in villasının kaçak bölümünün yıkılması kararı alınmış, itiraz üzerine durdurulmuştu.
Özdil'in villasının kaçak bölümünün yıkılması kararı alınmış, itiraz üzerine durdurulmuştu.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil’in Muğla'nın Bodrum ilçesinde satın aldığı villa, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yıkım işlemi başlatılmış, Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasında sabah başlayan yıkım durduruldu
GÜNDEM
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasında sabah başlayan yıkım durduruldu

Yıkım durdurulmuştu

Skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özdil'in avukatı Özlem Ayaözü'nün itirazı üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ekipler terastaki kiremit aktarımını bırakarak villadan ayrıldı. Ayrıca aynı mahkeme, Avukat Ayaöz'ün villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdikten sonra reddetti. İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak.

Yılmaz Özdil'in kaçak villası siteyi karıştırdı: Komşularının da evi mühürlendi
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'in kaçak villası siteyi karıştırdı: Komşularının da evi mühürlendi

Gerekçeli ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20'nci ve 27'nci maddeleri uyarınca ara kararı cevabı ve birinci savunması için davalı idareye 30 gün süre verilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 27/2'nci maddesinde uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin; savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurabileceği hüküm altına alındığından dava konusu günlük yıkım işleminin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle yukarıda belirtilenlerden müteşekkil ara kararının cevabının alınması ve savunma verilmesi ya da ara kararına cevap verme ile davaya savunma verme sürelerinin geçirilmesinden sonra yürütmenin durdurulması talebinin yeniden incelemeye alınarak talep hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, ara kararı gereklerini yerine getirmenin mecburî olduğu, ara kararı ile istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği ve bu durumun ara kararı gereğini yerine getirmeyen ilgililer hakkında sorumluluk doğuracağı hususunun davalı idareye karar verildi."


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