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İSTANBUL

Mahkemeden İstanbul Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar

Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi’nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
Mahkeme, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmeyi durdurma hükmü kurdu.
Mahkeme, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmeyi durdurma hükmü kurdu.

Eminönü'nde balık ekmek satışı yapan bir esnafın, kira kontratının son bulması üzerine bulunduğu alanı tahliye etmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine "yürütmenin durdurulması" talebiyle açtığı davayı kabul eden mahkeme, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmeyi durdurma hükmü kurdu.

Yürütmenin durdurulması talebinde bulunan Eminönü balıkçı esnafından Arif Hikmet İlke, avukatı Mehmet Yıldırım aracılığıyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, "kira sözleşmesi bittiği gerekçesiyle işgal ettiği alanı tahliye etmesi, aksi taktirde yerinden zorla çıkarılacağı" şeklinde tebliğ ettiği işlemin durdurulması talebinde bulundu.

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurmuştu.

Talep dilekçesinde, Arif Hikmet İlke'nin Fatih ilçesi Galata Köprüsü ile Turyol iskelesi arasında bulunan 3 nolu balık ekmek satış yeri kiracısı olduğu belirtilerek, İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'nın 18 Ekim'de, "taşınmazın kira süresinin 1 Kasım 2019 tarihinde sona ereceği ve kira süresinin uzatılmayacağı" uyarısında bulunarak, taşınmazın boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslim edilmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.

Dilekçede, belediye yazısında, iş yerinin tahliye edilmemesi halinde, 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre Mülki İdare Amirliğince tahliyenin gerçekleşeceğine ilişkin uyarı verildiği de bildirildi.

Mahkemenin 30 günlük kararı

  • Talebi değerlendiren mahkeme, iptali talep edilen işlemin konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirterek, "Davacının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan veya savunma ve ara kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir" şeklinde hüküm kurdu.

Davacı ile davalı arasında imzalanan kira kontratının onaylı bir örneğinin davalıdan istenilmesine de karar veren mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, 30 gün içerisinde ara kararı gereğinin yerine getirilmesi gerektiği ve karara karşı tebliğden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceği hususlarını da kararında hatırlattı.

Balık ekmek satışları arttı

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, mahkemenin aldığı kararı değerlendirdi.

Mahkemenin verdiği yürütme kararının vicdani bir karşılığı olduğunu ifade eden İlke, esnaf, çalışanlar ve İstanbul halkının bu karara sevindiğini dile getirdi.

İlke, belediyenin uygulaması sonrası halkın kendilerine sahip çıktığını anlatarak, satışlarının arttığını ve balık ekmek yiyen, yemeyen birçok insanın uygulamaya tepki gösterip kendilerine destek verdiğini söyledi.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eminönü'nde bulunan balık ekmek teknelerinin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarının kendilerini endişeye sevk ettiğini belirten İlke, "Ekrem Bey'in açıklamaları belediye kiracısı olan esnaflarda kaygı oluşturdu. Balık ekmek satışının özelleştirileceği gibi bir durum oluştu. Elbette ki burası devletin, kimsenin malı değil. Biz Ekrem Bey'le görüştüğümüzde burasıyla ilgili bir düzenleme yapılacağını ama durumdan da haberdar olmadığını ifade etmişti. Yapılan açıklamalar bizleri endişeye sevk etti" diye konuştu.

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Siyasi bir hesaplaşmanın parçası olmak istemediklerini ve diyalogdan yana olduklarını aktaran İlke, çevre ile ilgili sorun bulunması halinde birlikte çalışıp sorunu ortadan kaldırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Belediyenin iştirakleri eliyle balık ekmek satmasının aynı lezzeti veremeyeceğini savunan İlke, "Ekmeğe lezzeti katan balık ve ekmek değil sadece. Biz bu tekneleri yaptık ve emeğimizi kattık. Bu kafeterya ya da restoran değil, ortada ciddi bir emek var. Bizim için bazıları mafya diyor ama mafya karda, yağmurda, soğukta balık ekmek satar mı? Biz evimize ekmek götürmek istiyoruz sadece. İstanbul'un, Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, biz balık ekmek üzerinden gündem olmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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