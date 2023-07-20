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Mahmud Abbas ve Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetiyle Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelecek hafta Türkiye'ye geliyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın özel daveti ile Türkiye'ye geleceği ve görüşmelerde, karşılıklı ülke ilişkilerinin, bölgedeki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas ile 25 Temmuz'da; Netanyahu ile de 28 Temmuz'da görüşeceği ifade edildi.

22:04 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ve Binyamin Netanyahu'yu ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ve Binyamin Netanyahu'yu ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta ayrı ayrı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu misafir edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye'de misafir edeceği belirtildi.


Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağı ifade edilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı aktarıldı.


Açıklamada, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacağı kaydedildi.


Netanyahu 28 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da 28 Temmuz'da Türkiye'de ağırlayacağı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte."





#Mahmud Abbas
#Binyamin Netanyahu
#Türkiye
#Ziyaret
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