Mahmud Es’ad Coşan Vakfı 17. Uluslararası Kurban Organizasyonu bu yıl Türkiye'den dünyaya uzanıyor

Bu yıl düzenlenecek kurban organizasyonuna farklı yenilikler getiren MEC Vakfı, kurban paylarını 500’er gramlık paketlerde her bir ihtiyaç sahibine toplam 4 kg kemiksiz et olacak şekilde ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca organizasyonun Türkiye ayağında vekalet sahiplerine kurban paylarının dağıtımına katılma imkânı sunuluyor.

KURBANLIKLARIN EN İYİSİ, EN GÜZELİ

MEC Vakfı 17 yıldır devam eden kurban organizasyonuyla, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan, kendi bulundukları bölgelerde kurban ibadetlerini hakkıyla yerine getirme imkânı bulamayan Müslümanların ibadetlerini layıkıyla yapabilmelerine aracılık etmeyi, iyiliği ve kardeşliği yaymayı amaçlıyor. Bunun için yaş ve sağlık kriterlerine uygun kurbanlık tedariğine erkenden başlanıyor. Büyükbaşta ortalama ağırlığı 350 kg olan sadece dana ve düve cinsi, küçükbaşta ortalama ağırlığı 50 kg olmak üzere yerli ırk cinsler kurbanlık olarak temin ediliyor.

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NOTER VE DİYANET GÖREVLİSİ GÖZETİMİNDE KESİM

Kurbanlıkların İslami usullere uygun olarak kesilmesi, dinlendirilmesi ve sağlıklı koşullarda teslim edilmesine özel önem veren MEC Vakfı, kurbanların kesim ve paketleme işlemlerinin zamanında ve sağlıklı yürütülebilmesi için modern tesisleri tercih ediyor.

Kurban ibadetinde önemli şartların başında vekalet, tekbir ve besmele geliyor. Kesimde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek zikredilerek vekaletler kesim ekibine veriliyor. Bu yıl düzenlenen organizasyonda taahhüt edilen koşulları denetlemek ve kontrol etmek amacıyla kesim tesisinde Noter ve Diyanet görevlilerinin hazır olacağı şekilde çalışmalar yürütülüyor. Avustralya’da yapılacak kesimlerde ise Helal Tescil Kuruluşu temsilcileri bulunuyor.

HER BİR İHTİYAÇ SAHİBİNE 4 KG HEDİYE PAKETİ

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Sağlıklı bir et için dinlendirmenin önemine vurgu yapan MEC Vakfı, hijyenik ortamda dinlenmeye bırakılan etlerin sonraki aşamada küçük parçalara ayırılmasını sağlıyor. Bireysel olarak kurban ibadetini yerine getirenler, evlerine, komşularına nasıl hazırlıyorsa, aynı özenle; büyükbaş kurbanlıklarda, etler kemiklerden tamamen ayrılarak harmanlanıyor, küçük parçalara ayırılıyor, 500’er gramlık paketlerde her ihtiyaç sahibine 4’er kg olacak şekilde paketleniyor. Küçükbaşta ise kemikli olarak ortalama 4 kg paketler hazırlanarak, hediye formatında sunuluyor.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITIM

“Dünya üzerinde pek çok insan açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Yardımlaşma arttıkça, yakınlaşma artıyor. İyilikler iyilikleri büyütüyor. Kurbanla insanlar birbirine, gönüller Allah’a yakınlaşıyor.” Kurban ibadetiyle gönüllerin Allah’a yakınlaşmasına, dünya üzerindeki Müslümanların iyilikle, saygıyla birbirlerine yaklaşmasına vesile olmayı hedefleyen MEC Vakfı “gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma” konusuna özen gösteriyor.

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İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesine kurban bayramından 3 ay önce başlanıyor. Hem ülkemizde, hem de Endonezya’da; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da yardımıyla dağıtımın yapılacağı şehirlerdeki gönüllüler tarafından ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor.

MEC Vakfı kurban organizasyonunda kurban ibadetinin hakkıyla yapılabilmesi için kapasite önceden belirleniyor. Her bir ihtiyaç sahibine kaç kg et verileceği, bu kapasite çerçevesinde kaç ihtiyaç sahibine ulaşılabileceği belirleniyor. Hazırlanan kuponlar dağıtım öncesinde hak sahiplerine ulaştırılıyor. Dağıtım günü geldiğinde herhangi bir izdihama sebebiyet vermeden saygıyla, nezaketle ihtiyaç sahiplerinin hakları teslim ediliyor.

TÜRKİYE’DE ve ENDONEZYA’DA DAĞITIM

Gerekli resmi izin süreçlerini tamamladıktan sonra Türkiye için kesim ve dağıtım bölgelerine yönelik çalışmalarını hızlandıran MEC Vakfı, bu yıl önemli bir farklılık getiriyor. Tamamen gönüllü gruplar ile dağıtım çalışmalarını yürüten MEC Vakfı, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mutluluğunu vekalet sahipleriyle de paylaşmak istiyor. Türkiye’deki dağıtımlara iştirak etmek isteyen vekalet sahiplerine de kapasite dahilinde öncelik sırasına göre dağıtıma katılma imkanı sunuyor. Türkiye’de kesim Afyon’daki modern et işleme tesislerinde yapılacak olup dağıtım illeri; Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya ve Yozgat olarak belirlenmiştir. Yurt dışı ayağında ise kesimler Avustralya’da, dağıtımların ise Endonezya’da yapılması planlanıyor.

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Endonezya Müslüman nüfusun en yüksek olduğu ülkelerden birisi olarak biliniyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi kişi sayısının da çok yüksek olduğu bir ülke olarak öne çıkıyor. Ayrıca Endonezya yurt dışı kesimlerin yapıldığı Avustralya’ya yakınlığı itibarıyla da öncelikli bir konumda yer alıyor. MEC vakfı 17. Kurban organizasyonunda Endonezya’da bulunan ihtiyaç sahiplerine de ulaşmak amacıyla önemli bir kota ayrılıyor. Bu sebeple vekalet sahiplerinin vekaletlerini verirken bu bölgeyi de özellikle gözetmeleri bekleniyor.

MEC Vakfı 17. Uluslararası Kurban Organizasyonunda Türkiye’de kesimi yapılacak ve Türkiye’de dağıtımı yapılacak kurbanlıklar için Büyükbaş Kurban Hisse Bedeli 2.800 TL, Küçükbaş Kurban Bedeli 2.950 TL olarak belirlendi.

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Avustralya’da kesimi yapılacak ve Endonezya’da dağıtımı yapılacak kurbanlıklar için Büyükbaş Kurban Hisse Bedeli 250 Avustralya Doları, Küçükbaş Kurban bedeli 270 Avustralya Doları olarak belirlendi. Organizasyona ilişkin bilgilendirici içeriğe kurban.MEC.org.tr, vekalet işlemlerine vekalet.MEC.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.