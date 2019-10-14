Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’tan ‘deprem’ bahanesiyle adrese teslim VIP makam aracı kiralaması

Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı.

İstanbul’da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent’in hem de Türkiye’nin gündemi değişti. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken Maltepe Belediyesi, apar topar araç kiralama yoluna gitti.

GÜNDEM ‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” maddesinden yararlanarak yapılan araç alımı ‘pazarlık usulü’ gerçekleştirildi.

Yalnızca 1 ‘geçerli’ teklifin verildiği o alımın maliyeti belediye kasasına 2.569.622 TL oldu.

Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı. Kılıç’ın VIP makam aracında talep edilen özelliklerden bir kısmı şöyle: