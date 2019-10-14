Gündem Maltepe Belediye Başkanı Kılıçtan deprem bahanesiyle adrese teslim VIP makam aracı kiralaması
İSTANBUL

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’tan ‘deprem’ bahanesiyle adrese teslim VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı.
Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı.

İstanbul’da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent’in hem de Türkiye’nin gündemi değişti. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken Maltepe Belediyesi, apar topar araç kiralama yoluna gitti.

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GÜNDEM
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“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” maddesinden yararlanarak yapılan araç alımı ‘pazarlık usulü’ gerçekleştirildi.

Yalnızca 1 ‘geçerli’ teklifin verildiği o alımın maliyeti belediye kasasına 2.569.622 TL oldu.

Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı. Kılıç’ın VIP makam aracında talep edilen özelliklerden bir kısmı şöyle:

  • -Elektrikli ürünlerin kontrol edildiği dokunmatik panel
  • -Elektrikli-ısıtmalı-masaj özellikli koltuk
  • -Tüm koltuklar orijinal otomobil derisi
  • -Özel tasarım asansör sistemli ara bölme
  • -Telsiz telefon sistemi
  • -32 inç uydu alıcılı led TV
  • -Dokunmatik panelden kontrollü led aydınlatma
  • -Araç üstü kumandalı uydu sistemi
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