Gündem Çöplüğe dönen Maltepede deprem bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
İSTANBUL

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı.
Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı.

İstanbul’da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent’in hem de Türkiye’nin gündemi değişti. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken Maltepe Belediyesi, apar topar araç kiralama yoluna gitti.

‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi
GÜNDEM
‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” maddesinden yararlanarak yapılan araç alımı ‘pazarlık usulü’ gerçekleştirildi.

Yalnızca 1 ‘geçerli’ teklifin verildiği o alımın maliyeti belediye kasasına 2.569.622 TL oldu.

Maltepe Belediye Başkanı için talep edilen özelliklere sahip Merdeces Viano araç. (Temsili)

Maltepe Belediye Başkanı için talep edilen özelliklere sahip Merdeces Viano araç. (Temsili)

Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, ‘acil afetlere müdahale’ kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı. Kılıç’ın VIP makam aracında talep edilen özelliklerden bir kısmı şöyle:

  • -Elektrikli ürünlerin kontrol edildiği dokunmatik panel
  • -Elektrikli-ısıtmalı-masaj özellikli koltuk
  • -Tüm koltuklar orijinal otomobil derisi
  • -Özel tasarım asansör sistemli ara bölme
  • -Telsiz telefon sistemi
  • -32 inç uydu alıcılı led TV
  • -Dokunmatik panelden kontrollü led aydınlatma
  • -Araç üstü kumandalı uydu sistemi

VIP aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik çalışanlarına maaş ödenmemesi nedeniyle Maltepe sokakları çöplüğe döndü.

Maltepe’de çöp dağları
GÜNDEM
Maltepe’de çöp dağları

Maltepe’de eylem var
GÜNDEM
Maltepe’de eylem var
  • Temmuz ayında 800 taşeron işçi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın seçim öncesi kendilerine vermiş olduğu zam taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle grev başlattı. 24 saatlik grevde ilçe çöp yığınlarına teslim oldu. Aradan geçen 3 aylık süre içerisinde işçilerin haklarına yönelik hiçbir adım atılmadı. Ayrıca çok sayıda taşeron işçi işten çıkartıldı. Bunun üzerine yeni bir grev kararı alındı. 3 gündür devam eden grevde ilçe sakinleri çöp atacakları konteyner bulamadı.

İşçilerin çöp kamyonlarını çalıştırmaması nedeniyle ilçedeki çöpler toplanamadı.

İlçe sakinleri ise kötü koku ve görüntü nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.

Konteynerlerden taşan çöpler tepe oluşturdu.


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Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
Gündem

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.
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