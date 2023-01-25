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Maltepe Belediyesi Ali Kılıç'ın CHP'li vekillere ayakkabı hediye etmesini paylaşarak eleştiren işçiye iki ay uzaklaştırma cezası verdi

Maltepe Belediyesi'nde CHP'li Başkan Ali Kılıç'ın belediye bütçesini kullanarak CHP'li milletvekillerine ayakkabı hediye etmesine ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşarak eleştiren işçiye iki ay uzaklaştırma cezası verildi. İşçi için iki ay boyunca maaş alamadan yaşamını devam ettirmesi anlamına gelen bu uzaklaştırma kararı, disiplin kurulundaki sendika temsilcilerinin de onayıyla oybirliğiyle alındı.

17:01 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç'ın CHP'li vekillere gönderdiği hediyeyi eleştiren işçiye ceza verdi.

Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç'ın CHP'li vekillere gönderdiği hediyeyi eleştiren işçiye ceza verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın belediye bütçesini kullanarak CHP'li milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine spor ayakkabı gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kılıç'ın bin 500 lira değerindeki ayakkabıyı belediye bütçesini kullanarak 200 kişiye göndermesi tepkilere yol açmıştı.

Ayakkabılara hediyesine not ekleyen CHP'li Kılıç,
"Halk iktidarını inşa edeceğimiz bu yolda attığınız her adımda Maltepe’de bir yol arkadaşınız olduğunu bilmenizi isterim. Ayağınıza taş değmesin"
ifadelerini kullanmıştı.

BİN 500 LİRALIK YENİ YIL HEDİYESİ TEPKİ TOPLADI

Kılıç'ın bu hediyesi TBMM yönetiminden geri dönmüştü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir"
ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇ'IN HEDİYESİNİ ELEŞTİREN İŞÇİYE CEZA VERİLDİ

Gelişmelerin ardından Maltepe Belediyesi, Kılıç'ın belediye bütçesini kullanarak CHP'li milletvekillerine ayakkabı hediye edilmesine ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşarak eleştiren işçiye 2 ay uzaklaştırma cezası verdi.

Kararın gerekçesi olarak ise
"Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında yapılan asılsız haberleri alıntılayarak kamuya açık olan bir platformda belediye ve belediye başkanını küçük düşürücü beyanlarda bulunması ve paylaşımın eleştiri sınırlarını aşması”
gösterildi.

İşçi için, iki ay boyunca maaş alamadan yaşamını devam ettirmesi anlamına gelen bu uzaklaştırma kararı, disiplin kurulundaki sendika temsilcilerinin de onayıyla oybirliğiyle alınmış oldu.




#Maltepe Belediyesi
#Ali Kılıç
#Özgür Özel
1 saat önce
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Maltepe Belediyesi Ali Kılıç'ın CHP'li vekillere ayakkabı hediye etmesini paylaşarak eleştiren işçiye iki ay uzaklaştırma cezası verdi
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