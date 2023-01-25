Maltepe Belediyesi Ali Kılıç'ın CHP'li vekillere ayakkabı hediye etmesini paylaşarak eleştiren işçiye iki ay uzaklaştırma cezası verdi

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Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç'ın CHP'li vekillere gönderdiği hediyeyi eleştiren işçiye ceza verdi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın belediye bütçesini kullanarak CHP'li milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine spor ayakkabı gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kılıç'ın bin 500 lira değerindeki ayakkabıyı belediye bütçesini kullanarak 200 kişiye göndermesi tepkilere yol açmıştı.
Gelişmelerin ardından Maltepe Belediyesi, Kılıç'ın belediye bütçesini kullanarak CHP'li milletvekillerine ayakkabı hediye edilmesine ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşarak eleştiren işçiye 2 ay uzaklaştırma cezası verdi.
İşçi için, iki ay boyunca maaş alamadan yaşamını devam ettirmesi anlamına gelen bu uzaklaştırma kararı, disiplin kurulundaki sendika temsilcilerinin de onayıyla oybirliğiyle alınmış oldu.