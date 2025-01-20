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'Mama'zadeler 'kara para' kavgasında: Komşuda pişer bize de düşer

'Mama'zadeler 'kara para' kavgasında: Komşuda pişer bize de düşer

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Başkent'te Yaşama Tutunan Patiler Derneği aracılığıyla 20 milyon lirayı zimmetlerine geçiren 'Mama'zadeler, kara para ile oluşturdukları servetin paylaşımı konusunda akrabalarıyla karşı karşıya kaldı. Olayın perde arkasındaki detaylara Yeni Şafak ulaştı. Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç'ın, akrabası Tahsin Malkoç ve köylüsü Taylan Güler tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığı tespit edildi. Kılıç'a ulaşan şahıslar, "Dernekten para götürmüşsünüz, size 20 milyon ceza kestik" diyerek ailesiyle tehdit etti. Kılıç, durumu emniyete anlattı. Şüpheliler, 10 Ocak'ta Yenimahalle'de buluşmak üzere sözleşti. İlgili mekanda teyakkuzda bekleyen polis ekipleri iki şüpheliyi tutukladı.




#Mama lobisi
#Köpek Sorunu
#Ankara

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