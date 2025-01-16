Merve Yirik izinsiz cins köpek satmış

İhbarcı veteriner S.G. ve Yirik arasında cins köpek satışını içeren konuşma dikkat çekti. Yirik’in elinde 5 adet cins köpek olduğu, sahiplendirmek için 100 bin TL para istediği ve Kingcharles isimli köpeği bir ailenin gelerek S.G.’nin kliniğinden 10 bin TL karşılığında alacağını söylediği belirlendi. Konuşmanın devamında Yirik 10 bin TL’yi S.G.’ye olan borcundan düşmesini söylüyor, 4-5 köpeğin yuvalanacağını, bunun da 40-50 bin arası yapacağını anlatıyor.