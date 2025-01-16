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Merve Yirik izinsiz cins köpek satmış

Merve Yirik izinsiz cins köpek satmış

04:0016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MerveYirik'in topladığı paralarla eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıkmıştı.
MerveYirik'in topladığı paralarla eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sokak hayvanları için topladıkları bağışları iç ettiği MASAK raporuyla ortaya çıkan Silivri Canları İkinci Hayat Derneği Başkanı Merve Yirik ve yönetim kurulu üyeleri hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira toplayan Yirik’in cep telefonundan elde edilen bilgiler yer aldı. Hayvanları sözde koruma misyonuyla kurulan dernekte izinsiz cins köpek satışı yapıldığı da delilleriyle ortaya konuldu.

5 KÖPEK İÇİN 100 BİN TL

İhbarcı veteriner S.G. ve Yirik arasında cins köpek satışını içeren konuşma dikkat çekti. Yirik’in elinde 5 adet cins köpek olduğu, sahiplendirmek için 100 bin TL para istediği ve Kingcharles isimli köpeği bir ailenin gelerek S.G.’nin kliniğinden 10 bin TL karşılığında alacağını söylediği belirlendi. Konuşmanın devamında Yirik 10 bin TL’yi S.G.’ye olan borcundan düşmesini söylüyor, 4-5 köpeğin yuvalanacağını, bunun da 40-50 bin arası yapacağını anlatıyor.

SATIŞTAN HAKSIZ KAZANÇ

İddianamede Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinsiz hayvan satışı yapılıp haksız kazanç elde edildiği tespiti de yer aldı. İddianamenin değerlendirme kısmında “haklarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği” vurgulanan Dernek Başkanı Yirik, babası Orhan Yirik, derneğin başkan yardımcısı Halil Burak Değirmenci, Atamurat Hamrayev, Gökçe Gençay ve Hasan Gençay hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istendi.




#Merve Yirik
#Köpek
#MASAK

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