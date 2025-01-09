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Sahipsiz köpekler dehşeti yaşattı: Anne ve kızı yaralandı

Sahipsiz köpekler dehşeti yaşattı: Anne ve kızı yaralandı

17:189/01/2025, Perşembe
AA
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Yaralanan anne ve kızın tedavisi sürüyor.
Yaralanan anne ve kızın tedavisi sürüyor.

Kütahya'da, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı sokak ortasında yaralandı. Yaralı anne ve kızı, olay yerine çağırdıkları sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da, sahipsiz köpeklerin saldırısıyla sokak ortasında yaralanan anne ve kızı tedaviye alındı.


Kütahya Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden, Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya annesi Nuray Karaman (64) ile iş başvurusu için yaya olarak giden Gözde Karaman'a (24), bölgedeki sahipsiz köpek sürüsü saldırdı.


Saldıran 7 köpekten yaralı kurtulan anne ve kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.


Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.


Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bu arada olayın ardından Kütahya Belediyesi ekiplerinin, bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü bildirildi.


#Kütahya
#sahipsiz köpek
#saldırı

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