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Fatih Belediyesi'nden sahipsiz köpek sorunuyla etkin mücadele: Bu yıl 1466 sahipsiz hayvanı kısırlaştırdı

Fatih Belediyesi, bu yıl içerisinde 1466 sahipsiz hayvanı kısırlaştırdı ve 890 hayvana kuduz aşısı uygulandı. Yerinde müdahale uygulamaları kapsamında, 4 bin 305 sahipsiz hayvana sahada anında sağlık hizmeti sağlandı.

17:13 - 20/08/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılbaşından ağustos ayına kadar geçen 7 ayda 3 bin 877 sahipsiz hayvana veteriner hizmeti verildi, 1274'ü ise mikroçip ve küpeleme yapılarak kayıt altına alındı.


Çalışma kapsamında 1466 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı, 890'ına kuduz aşısı, 11 bin 103'üne de parazitlere karşı koruyucu aşılama yapıldı.


Sahada anlık sağlık hizmeti verildi


Yerinde müdahale uygulamalarında 4 bin 305 sahipsiz hayvana sahada anlık sağlık hizmeti verildi.


Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde muayene tedavi sürecinde 36 bin 997 uygulama gerçekleştirildi.


Yedikule Hayvan Barınağı'nda yasaklı ırk olan 223 köpeğin ise bakımı sağlanıyor.



Fatih'te sahipsiz köpekler tarafından vücudu parçalanarak feci şekilde can veren Ayhan Özçelik'in son görüntüleri ortaya çıktı

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve vücudu parçalanarak feci şekilde can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Ayhan Özçelik'in kardeşi Burhan Özçelik, "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özçelik saldırı bölgesinde daha önce de benzer sahipsiz köpek saldırılarının olduğunu, arazideki köpeklerin sürekli bunu tekrarladıklarını da aktardı.


#Fatih Belediyesi
#köpek
#sokak hayvanları
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