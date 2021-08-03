Manavgat'a desteğe giden Yusuf Güney'e gözaltı: Memurlar istediği yeri söndürmeyince havaya ateş açtı

Marmaris'teki yangında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun TVNET'e konuştu: Ölmeyi tercih ettim

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında, canlı yayın esnasında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun, o anları gözyaşları içinde TVNET yayınında anlattı. 'Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık odur' diyerek söndürme çalışmalarına desteğe gittiğini söyleyen 81 yaşındaki Coşkun, 'Birden alevler iki taraftan sıkıştırdı. Arada kaldım. Ölmeyi tercih ettim, elim ayağım kesildi. Canlı kalacağım aklıma gelmedi. Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi' dedi.







