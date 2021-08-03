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ANTALYA

Manavgat'a desteğe giden Yusuf Güney'e gözaltı: Memurlar istediği yeri söndürmeyince havaya ateş açtı

Antalya Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, karakolluk oldu. İddiaya göre, istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle orman memurlarıyla tartışma yaşayan şarkıcı, tabancasıyla birkaç el havaya ateş edince gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Manavgata desteğe giden Yusuf Güneye gözaltı: Memurlar istediği yeri söndürmeyince havaya ateş açtı
Yusuf Güney yangın söndürme çalışmalarına destek verirken gözaltına alındı.

Antalya Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, karakolluk oldu. Yardım niyetiyle dün gece saatlerinde Çardak Mahallesi Balamut mevkisine giden Güney, yangın için mücadele veren orman memurlarına zor anlar yaşattı. Güney, istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle memurlarla tartışma yaşadı.

  • Memurların üzerine yürüyerek tartışmayı alevlendiren Güney'in, daha sonra yanında bulundurduğu tabanca ile havaya ateş ettiği öne sürüldü.

Gözaltına alındı

Olay üzerine şarkıcıya, bölgedeki jandarma ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Serbest bırakıldı: Soruşturma sürecek

Geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçiren Güney ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturmanın devam edeceği Yusuf Güney, gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) oldu.

  • Öte yandan dün gazetecilere açıklama yapan Güney, “Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur.” ifadelerine yer vermişti.

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