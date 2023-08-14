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Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1,5 hektar alan zarar gördü.

17:42 . 14/08/2023 Pazartesi
DHA
Manavgat / Antalya

Manavgat / Antalya

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1,5 hektar alan zarar gördü.


Taşağıl Mahallesi Çaltepe’de saat 15.50’de orman yangını çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeri ile müdahalede bulunuldu.


Yaklaşık 1 saatlik yoğun söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 1,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.




#Antalya
#Manavgat
#Yangın
1 saat önce
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