Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manavgat / Antalya
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1,5 hektar alan zarar gördü.
Taşağıl Mahallesi Çaltepe’de saat 15.50’de orman yangını çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeri ile müdahalede bulunuldu.
Yaklaşık 1 saatlik yoğun söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 1,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.