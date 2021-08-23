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ANTALYA

Manavgat'taki ormanları yakan kundakçının ses kaydı ortaya çıktı: Para verdiler benzin döke döke yaktım

Manavgat Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Antalya'da Akseki ve Manavgat orman yangınlarını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y'yi, kız arkadaşının kaydettiği ses kaydının ele verdiği ortaya çıktı. Kayıtlarda Ali Y'nin, "Benzinle döke, döke, yaka yaka gittim" demesi dikkat çekti. Yine ses kaydında şahsın bin TL karşılığında yangın çıkarttığı, yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söylemesi için talimat verildiği ifadeleri yer alıyor.

Haber Merkezi İHA
Manavgattaki ormanları yakan kundakçının ses kaydı ortaya çıktı: Para verdiler benzin döke döke yaktım
Ali Y.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığının orman yangınlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti.

Manavgat ve Akseki’deki 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün süren orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ederken Jandarma Komutanlığına Ö.T. (40) isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden Ali Y. (40) isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi. Ö.T’nin teslim ettiği ses kaydı ise jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

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Kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtarak yakmış

Daha sonra Ö.T. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Yaptığı telefon konuşmasında A.Y’nin Güçlüköy’de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getiren Ö.T’nin verdiği ifade de ise "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak A.Y. ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. A.Y, telefonla beni aramıştı ’Güçlüköy’ün Manhayıt mevkiindeki ormanı yakmış olduğundan bahsetmiş olduğu için bu ses kaydını saklama moduna alarak telefonumda sakladım.

Görüşmemizde bana Güçlüköy Manhayıt mevkiinde çıkan orman yangınını kendisinin çıkarmış olduğunu, bu işi bin TL para karşılığında yaptığını, kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtıp yakarak yangın çıkarttığını” ifade etti.

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Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle talimatı

İfadesine devam eden Ö.T, “Ormanı yakması için bin TL karşılığında anlaştığını, ancak anlaştığı kişinin 250 TL fazla para verdiğini, bu kişinin yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi talimatı verdiğini, kendisine ormanı yaktıranın ve parayı veren kişinin farklı olduğunu, para veren kişiyi bildiğini ama yaktıranının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak kimden para aldığını kimin ormanı yakması için talimat verdiğini bana söylemedi” dedi.

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Tutuklandı

Ses kaydı ve Ö.T’nin verdiği ifade üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ali Y’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ali Y. ise Ö.T’yi etkilemek için yangını kendisinin başlattığını söylediğini, görüşmenin gerçekleştiği gün sarhoş ve madde kullandığı için kafasının iyi olduğunu, görüşme yaptığını hatırlamadığını söyledi.

  • Suçlamaları reddeden Ali Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı: Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangın böyle başladı
FOTOĞRAF 10
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Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 10 gün boyunca Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı ilçeleri de dahil 5 ilçede 59 mahallede devam eden, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınını ayrıntılarıyla anlattı.
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YANGIN SAYISI 180'İ GEÇTİ <br><br> Antalya'da şu ana kadar bu yılki yangın sayısının 180'i geçtiğini belirten Vedat Dikici, 28'inden sonra çıkan yangınların ise büyük afet niteliğinde olduğu için ses getirdiğini söyledi. Dikici, “O zamana kadar bizim 160 civarı yangınımız vardı. Sürekli mücadele ediyoruz. Yılda ortalama Antalya'da 250- 300 orman yangını çıkıyor dedi. <br><br> Bu yıl ayın 27'sinden itibaren başlayan aşırı sıcakların yaşandığını vurgulayan Dikici, “40 derecenin üstünde hava sıcaklığı. Nem oranı yüzde 8, 7 ve 6'ları gördü, neredeyse nemsiz takır takır kuru bir hava. Her yer kurudu. Rüzgar poyraz, saatte 40-50 kilometreleri geçti hatta helikopterle pilotlarımız ölçtüğünde bana '42 knot' dedi yani 84 kilometre diye konuştu.
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İkinci yangının çıktığı Kepezbeleni'ne helikopterle rüzgardan giremediklerini anlatan Dikici, “Türbülanstan müdahale etme şansımız olmadı bir müddet. Böyle bir rüzgar, böyle düşük nem ve bu kadar yüksek hava sıcaklığı ve 15 gün süreyle hiç esnemeden devam etti. Bu ne hale getiriyor, artık önümüzdeki bütün orman yanmaya hazır dedi. <br><br> 'DUMANIN ISITTIĞI YER YANMAYA BAŞLADI' <br><br> Önceki yangınlarda alevin, aleviyle ilerlediğine dikkat çeken Dikici, “Şimdi artık bu alevden artık büyük bir atlamayla dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı. Zaten bu yangınların büyümesi böyle oldu. Düşünün ilk çıkan yangında, ben Antalya'da helikopterin başında hazır bekliyorum, ihbar geldiğinde bindim. 11'inci dakikasında 2 kilometreyi geçmiş, 2,5 kilometreye yaklaşmıştı. Biz Manavgat'a 22 dakikada vardığımızda Kalemler Mahallesi yanıyordu. Helikoptere 'Önce köyü kurtaralım' diye talimat verdim diye konuştu.
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'YANMAYAN HİÇBİR ŞEY YOKTU' <br><br> Saat 00.05'te Kepezbeleni'nden yangın ihbarı geldiğini kaydeden Dikici, şöyle devam etti: “İlk yangında Güğü Kulesi, her yerini görebildiğimiz kuledeydim ve neredeyse yangını kontrol etmek üzereydik. Ufak tefek nüanslarımız kalmıştı. Oradan dürbünle gördük, yangının çıktığı yer Akseki'yi. Yangın bir saatte Oymapınar Barajı'nı geçti, Manavgat'la Oymapınar Barajı arasındaki sırttan aştı, saat 02.30 gibi aşağı indim. Güzelyalı, Oymapınar bölgesinde yanmayan tutuşmayan hiçbir şey yoktu.
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EN BÜYÜK ALAN KAYBI İKİNCİ YANGINDA <br><br> Gebece Mahallesi'ne ve öbür taraftan barajın Sevinç Mahallesi tarafına doğru aşan yangının 6 kilometre bantla geldiğini dile getiren Dikici, “Düşünebiliyor musunuz? 2,5 saatte geldiği mesafe Hocalı Mahallesi ve Kepezbeleni'ni aşmış, barajı aşmış, ikinci barajı geçti. Saat 03.00- 03.30 arası da zaten yangın Sarılar'ın üstüne kadar gelmişti. Zaten en büyük alanın yanmasına sebep bu ikinci yangın oldu. Artık evlere, köylere dalınca bizde mecbur önce evleri ve insanları korumanın derdine düştük diye konuştu.
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EN GÜZEL ORMAN KAPAN VADİSİ KURTULDU <br><br> İkinci yangının doğudan gelerek, bu bölgelerde birinci yangınla birleştiğini belirten Dikici, Beydiğin'in üstü Murtbeli'nden Kızıldağ'a doğru ilerlediğini kaydederek, “Allah'tan Kızıldağ tarafında yangını kesmeyi başardık. Bir felaket oldu ama Kızıldağ'da kesemesek Antalya'nın en güzel ormanı dediğimiz Kapan Vadisi vardı, 20 bin hektarlık bir orman alanı. Emin olun, 1 metrekare boş ağaçsız yeri yok. Hiçbir yerleşim ve hiçbir boşluk yok ve yangında girip de müdahale edebileceğin hiçbir yeri yoktu. Şükür Allah'a, kapana girmeden kestik dedi.
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'YANGIN DEĞİL AFETTİ' <br><br> Diğer tarafta ise Güğbeli'nin altından yangının devam etmesi durumunda, Akseki'nin Murtiçi Mahallesi'ne girerek, Gebece ve Ahmetler mahallelerinin üstünden tekrar Gündoğmuş yangınıyla birleşme tehlikesi yaşandığını dile getiren Dikici, “Şükür ki orada yangını kontrol altına almayı başardık. Yani bu yaşadığımız 10 günlük şey, ben 35 yıldır orman yangınlarıyla mücadele ediyor, yangına gidiyorum. Çok yangın söndürdük ama bu yangın değildi, bu hakikaten bir afetti diye konuştu.
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KUZEYLİ RÜZGARA RAĞMEN KUZEYE İLERLEYİŞ <br><br> Yangının kuzeyli rüzgarlar esmesine ve alınan bütün tedbirlere rağmen kuzeye doğru ilerlediğini söyleyen Dikici, “Sabaha yakın güneye doğru ilerliyor, öğleden sonra batıya doğru ilerliyor. Öyle büyük bir felaketti ki bir de yerleşim yerlerinin içine dalması gerçekten bu yangının bu hale gelmesini sağladı. Kaybettiğimiz 7 kişi var. Allah'tan rahmet diliyorum. Evlerini, hayvanlarını kaybedenler oldu, çok kötü günler geçirdik. Herkese geçmiş olsun. Allah tekrar böyle günler yaşatmasın dedi.
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3 YÖNTEMLE ORMANLAR YENİDEN YEŞERECEK <br><br> Bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili bilgi de veren Orman Bölge Müdürü Dikici, “Tekrar ormanlarımızı yeşerteceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'müz 4 daire başkanı gönderdi, yol haritamızı çizdik. Yapacaklarımızı belirledik, ekiplerimizi kurduk. Artık sahayı temizleyip inşallah yeşillendirmenin derdine düştük. Bunu da 3 yöntemle yapacağız diye konuştu. <br><br> Dikici, uygulanacak yöntemleri ise şöyle açıkladı: Hiç ulaşılamayacak, çok taşlık, kayalık zirveler var. Oraları doğal haline bırakacağız ki bunlar zaten çalılık olduğundan kendini yenileme şansı var. Büyük ormanlarımızın olduğu yerler var, bunları tabi olarak gençleştireceğiz. Kozalakların içindeki tohumlar yangın ne kadar şiddetli de olsa kendini kozalağın içinde koruyabiliyor. Bir miktar da elimizde tohumumuz var ve tohum atarak tabi yolla tekrar elde edeceğiz. Bir miktarda gençlikten yanan yerlerimiz var. 20- 25 yaşın altında. Artık oraları da mecburen dozer, makinelerle işleyip dikeceğiz. Köy kenarlarımıza keçi boynuzu gibi biraz daha yangını oyalayabilen türlerden, yangına biraz daha dayanıklı türlerden dikmeye gayret edeceğiz ki, köylerimizi böyle bir felaketten biraz daha iyi koruyabilelim diye. Bu şekilde milletimizle, bütün kurumlarımızla beraber sahayı tekrar yeşil hale getireceğiz.
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75 BİN HEKTAR ALAN, 50 BİNİ ORMANLIK <br><br> Yangının etkilediği alan büyüklüğüyle ilgili de bilgi veren Vedat Dikici, ölçümlerin devam ettiğini belirterek, tahminlere göre yangının kapsadığı genel alanın 75 bin hektar, bunun 50 bin hektar civarının orman olduğunu düşündüklerini açıkladı. Yanan alanlardaki 'servet' tabir edilen ağaçların kesilip, satılarak temizleme yoluna gidileceğini de söyleyen Dikici, ormanlık alandaki kayıp ağaç sayısının yaklaşık 12 milyon adet ve 6 milyon metreküp civarında olduğunu da açıkladı. Yangınların nedenleriyle ilgili ise gözaltılar olduğunu, savcılığın soruşturmasının devam ettiğini ve sonuçlarının açıklanacağını da kaydeden Vedat Dikici, orman yangınlarının yüzde 90'dan fazlasının insan eliyle çıktığını vurgulayarak, dikkatli olunması konusunda uyardı.
Dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı: Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangın böyle başladı
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 10 gün süren Manavgat yangınında zarar gören alanın, 50 bini orman olmak üzere 75 bin hektar olduğunu söyledi. Aşırı sıcak, neredeyse nemsiz, kuru hava ve 84 kilometreyi bulan poyrazda yangınla mücadele ettiklerini anlatan Dikici, “Dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı" dedi. Dikici, en büyük alan kaybının ise Kepezbeleni'nden başlayan yangınla yaşandığını açıkladı.

Yanan ormanda ilk filizler: Bu fotoğraflar sevindirdi
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Türkiye'de en büyük orman yangın olarak kayıtlara geçen Manavgat yangını, toplamda 75 bin hektarda etkili oldu. Yerleşim yerleri ve tarım alanları haricinde 50 bin hektarı aşkın orman yok oldu. Bir taraftan yangından etkilenen yerleşim yerleri, diğer taraftan da bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, ormanın doğal olarak kendini yenilemesiyle ilgili, bölgeden ilk sevindirici haber de geldi.
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Kuş ve doğa gözlemcisi Gökçe Coşkun, Manavgat'ta yanan ormanlarda incelemelerde bulundu. Coşkun, Beydiğin bölgesinde yanan alanlarda yeni filizlenmiş 'hayıt' isimli bitkileri görüntüledi. Ormanla birlikte bölgede makiliklerin de yandığını belirten Coşkun, “Maki bitkisi olan hayıt onlardan biri. Köklerinden yeniden yükselmeye başlamış. Mavi ve mor renklerde, aralıklarla beyaz da bulunan çiçekler açar ve oldukça güzel kokarlar. Yangın söndürüldükten sonraki bir haftalık süreçte yanan alanlarda ilk filizlenen hayıt çiçekleri oldu diyebiliriz diye konuştu.
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Bölgedeki gözlemlerini de anlatan Coşkun, yangın çok geniş alanı etkilediği için habitat kayıplarının çok fazla olduğunu kaydetti. Yanan alanlarda sinek istilasının çok yoğun olduğunu ifade eden Coşkun, “Alana diğer böcekler de akın etmeye başlamış. Çekirge, karınca, yusufçuk gibi türlerden çokça gördüm. Orman içinde çokça yusufçukla karşılaştım. Yanmış dal ve ağaçlara konuyorlardı dedi.
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Yanan ormanda ilk filizler: Bu fotoğraflar sevindirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren 50 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını sonrası yanan alanlarda ilk filizlenen bitkiler Akdeniz'e özgü maki türü, mavi-mor renklerde çiçek açan 'hayıt' isimli bitkiler oldu.
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