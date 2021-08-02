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ANTALYA

Manavgat'taki yangın 30 bin 632 hektarlık alanda etkili oldu: Yüzey sıcaklığı 95 dereceye ulaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınların etkilediği alan, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı. 30 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat bölgesinde toplam 30 bin 632 hektarlık alanda yangının etkili olduğu tespit edildi. Alanlarda yüzey sıcaklığı ise 95 dereceye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Manavgattaki yangın 30 bin 632 hektarlık alanda etkili oldu: Yüzey sıcaklığı 95 dereceye ulaştı
Yangının etkilediği alanın, İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldığı bildirildi.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Harita Mühendisliği Bölümü'nün, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınının etkilediği alanların ve yangının en fazla etki gösterdiği ilçede meydana gelen değişimlerin tespiti amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.

AA

Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen ve Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Öztürk'ten oluşan ekibin, optik ve termal uydu verilerine dayalı olarak analizler yaptığı vurgulanan açıklamada, yangının etkilediği alanın, İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldığı bildirildi.

AA

Alanlarda yüzey sıcaklığı 95 dereceye ulaştı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından servis edilen 31 Temmuz 2021 tarihli Landsat-8 OLI uydu görüntüleri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen 30 Temmuz 2021 tarihli Sentinel-2 uydusu görüntüleri üzerinden görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

AA

"Sentinel-2 görüntüsünün analizi neticesinde yangından dolayı etkilenen alanlar, yanma şiddetine göre düşük, orta yüksek, orta düşük ve düşük yanma şiddeti olarak sınıflandırılmış ve tematik harita üretilmiştir. 30 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat bölgesinde toplam 30 bin 632 hektarlık alanda yangının etkili olduğu tespit edilmiştir. 31 Temmuz 2021 tarihli Landsat-8 uydu görüntüsü üzerinden yapılan analizlerde, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki durum ve etkilenen alanlar net şekilde görülmektedir. Landsat-8 termal görüntüsünün analizi neticesinde yangın hadisesinin yaşandığı bölgede, aktif yangınların görüntülendiği alanlarda yüzey sıcaklığının 95 dereceye ulaştığı görülürken, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında olduğu görüldü."

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