Manipülatif manşet: Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti

Çocukları camiyle buluşturacak olan ve “Güle Oynaya Camiye Gel” adı verilen proje için hazırlanan protokol, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Müftülüğü arasında imzalandı.

"CAMİLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZLA CIVIL CIVIL HALE GELECEK"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, camiyi merkeze alan böyle önemli projeyi uygulamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek projenin ayrıntıları hakkında şunları söyledi:

“7-14 yaş aralığındaki kız-erkek bütün çocuklarımızdan 18-25 Haziran tarihleri arasında nüfus cüzdan fotokopileriyle birlikte mahalle camilerine giderek kayıt olmalarını istiyoruz. Hocalarımız kayıtlarını yapacaklar, sonra bizler kayıtları toplayacağız ve sayıyı belirleyeceğiz. 1 Temmuz itibariyle de süreç başlamış olacak. 30 Ağustos’ta tamamlanacak projede 40 gün sabah namazına gidecek çocuklarımız için hocalarımız bir kayıt tutacak.

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Çok sayıda katılım olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Konya belde-i muhayyeredir, Anadolu’nun kalbinde Selçuklu başkentidir. Çocuklarımızın böyle bir proje ile camiye devamını sağlıyor olmak bizim için büyük bir mutluluk. Gösterdiği hassasiyet dolayısıyla İl Müftümüze ve cami imamlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Camilerimizin sabah namazında çocuk sesi ile yankılanması hepimizin özlemidir. İnşallah Konya’nın camileri bu yaz tatilinde çocuklarımızın neşesi ve koşturmacası ile cıvıl cıvıl hale gelecek.”

40 GÜN SABAH NAMAZINA KATILAN ÇOCUKLARA BİSİKLET

40 gün saban namazına gidecek çocukların bisiklet ile ödüllendirileceği projenin bisiklet kullanımını arttırmayı da hedeflediğine vurgu yapan Altay, Konya’nın bisiklet yollarıyla Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu hatırlattı.

Başkan Altay, “Günümüzün trafik sorununu çözmek için özellikle çocuklarımızın bisiklete binmeye alışmaları gerekiyor. Bunun da bir kültür olarak ileriki dönemlerde şehrimizin hem trafiğine hem de yaşamına katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Projemizde herhangi bir sayı kısıtlamamız yok. İnşallah binlerce çocuğumuz kaydını yapar. Tabii sadece sabah namazları için kayıt yapıyoruz ama inşallah camilerimizin tüm vakitlerde cemaatle dolup taşar. Projemizin çocuk neşesinin ve koşuşturmasının eksik olmadığı bir başlangıca vesile olur diye temenni ediyorum” diye konuştu.

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"PROJE ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL HASLETLER KAZANDIRACAK"

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, böylesine anlamlı ve önemli projeye öncülük ettiği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Camilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde yürümemizde, ailemizin güçlü bir şekilde devam etmesinde, gariplerimizin, fakir fukaramızın, problemi olan insanlardan haberdar olmamızda çok önemlidir. Bu projeyle çocuklarımıza cami sevgisinin aşılanması, çocuklarımızın camiye gelmesine özendirilmesi ve çocuklarımıza güzel ahlakın, helal kazanmanın ve yine merhamet gibi pek çok güzel hasletlerin kazandırılması sağlanacak” dedi.

PROJE CAMİ İLE ÇOCUKLARI BULUŞTURACAK

7-14 yaş arasında tüm Konyalı kız ve erkek çocukların katılabildiği projeye başvurular 18-25 Haziran tarihleri arasında başlayacak. Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün camiye sabah namazına katılan çocuklar bisiklet ile ödüllendirilecek.

CUMHURİYET VE SÖZCÜ'DEN MANÜPLETİF MANŞET

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik bu çalışması ise Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinin internet sitesinde farklı şekilde ele alındı. İki site de bu çalışmayı "Borçlu AKP'li belediye sabah namazına giden çocuklara 40 bin bisiklet hediye edecek" manşeti ile verdi.

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