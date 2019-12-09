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MANİSA

Manisa haberleri... Tarlada buldukları mozaiği 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Manisa'da tarlada buldukları mozaiği 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki sit alanındaki tarlada bulunan mozaiğin, Roma dönemine ait ve 50 metrekare büyüklüğünde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik.
Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde buldukları Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde sit alanındaki bir tarlada bir grubun mozaik bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

DHA
8 milyon dolar teklif eden bu kişiden 30 milyon dolar istedikleri öğrenildi.

İhbarı yapan kişinin tarla sahibinin de arasında bulunduğu şüphelilerin, yabancı bir iş adamı ile mozaiği satmak üzere pazarlık yaptığı, 8 milyon dolar teklif eden bu kişiden 30 milyon dolar istedikleri bilgisini de jandarmayla paylaştığı öğrenildi.

DHA
Saruhanlı'da buldukları Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bunun üzerine izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaiği belirtilen tarlada buldu.

DHA
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde sit alanındaki bir tarlada bir grubun mozaik bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mozaiğin bulunduğu bölge korumaya alınırken, olayla ilgili M.Ö. (21), İ.Ö. (47), D.A. (55), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, İ.Ö. ve D.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.Ö. ve H.İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da tarlada buldular: 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
FOTOĞRAF 14
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde buldukları Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Title
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde sit alanındaki bir tarlada bir grubun mozaik bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Title
İhbarı yapan kişinin tarla sahibinin de arasında bulunduğu şüphelilerin, yabancı bir iş adamı ile mozaiği satmak üzere pazarlık yaptığı, 8 milyon dolar teklif eden bu kişiden 30 milyon dolar istedikleri bilgisini de jandarmayla paylaştığı öğrenildi.
Title
Bunun üzerine izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaiği belirtilen tarlada buldu.
Title
Mozaiğin bulunduğu bölge korumaya alınırken, olayla ilgili M.Ö. (21), İ.Ö. (47), D.A. (55), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) gözaltına alındı.
Title
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, İ.Ö. ve D.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.Ö. ve H.İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Title
Manisa'da tarlada buldular: 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki sit alanındaki tarlada bulunan mozaiğin, Roma dönemine ait ve 50 metrekare büyüklüğünde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



30 milyon dolara satmak isterdiler

30 milyon dolara satmak isterdiler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
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