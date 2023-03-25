Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Başkan Çelik, “Hayata geçirilen Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerini içine alan, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 50 yıldır çarpık yapılaşmanın olduğu bölgenin dönüşümü amacıyla gerçekleştirilen projemizle ilgili uzun süredir yapılan çalışmaların sonucunda yaklaşık 2 bin 300 konut dönüştürülecek. Kentsel dönüşüm projemizin ilk etabında bölgeye 605 konut ve 54 işyeri yapılacak” dedi.

HAK SAHİPLERİYLE ANLAŞILDI

Projeyi etap etap yapacaklarını dile getiren Başkan Çelik, “Kentsel dönüşüm projesinin birinci etabında hak sahibi olan vatandaşlarımız ile yapılan görüşmeler neticesinde; bölge insanı konut bazında yüzde 96, iş yeri bazında ise yüzde 100 oranında muvafakat imzalamıştır. Hemen ardından bölgenin tahliyesi ile toplam 446 bina, 666 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilerek, kiraya çıkan hak sahiplerine kira yardımları da ödenmeye başlamıştır. TOKİ tarafından yapılan ihale sonrasında proje toplam 767 milyon 828 bin TL’ye ihale edilmiştir” diye konuştu.

EVLER 2 YIL İÇERİSİNDE TESLİM

Yapılan projenin Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunun altını çizen Başkan Çelik, “Projenin birinci etabında 605 konut ve 54 işyerinin inşaat çalışmalarının 2 yıl içerisinde bitirilmesi ve hak sahiplerine teslim edilmesini hedefliyoruz. Bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, ve projemize başından beri sahip çıkan değerli hak sahibi vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.







