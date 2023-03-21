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Yapılan ihbar olası bir depremdeki faciayı önledi: Taşıyıcı kolonu kesip iş yerini daireye çevirmişler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir binayla ilgili yapılan ihbar zabıta ekiplerini harekete geçirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, bir binanın zemin katındaki iş yerinin kolonu kesilerek daireye dönüştürüldüğünü belirledi. Sakinleri tahliye edilen binanın mühürlendiği belirtildi.

18:59 . 21/03/2023 Salı
AA
Manisa'da taşıyıcı kolonu kesildiği belirlenen bina mühürlendi.

Manisa'da taşıyıcı kolonu kesildiği belirlenen bina mühürlendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde taşıyıcı kolonunun kesildiği tespit edilen bina, ilçe belediyesi tarafından mühürlendi.

Dinçer Mahallesi 2610. Sokak'ta bulunan binayla ilgili ihbarı değerlendiren Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, taşıyıcı kolonu kesilerek zemin kattaki iş yerinin daireye dönüştürüldüğünü belirlediği binayı tahliye etti.

Mühürlenen binayla ilgili dayanaklılık testlerinin yapılacağı, bu süreçte bina sakinlerinin Şehzadeler Belediyesince çeşitli misafirhanelerde konuk edileceği belirtildi.

"Bu tür yapılara müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, 3 iş yeri ile 8 dairenin bulunduğu binada yaşayan 21 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Çelik, "Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği ne yazık ki şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisini bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Şehrimizde de aktif fayların olduğu biliniyorken bu tür proje dışına çıkılmış yapılara Şehzadeler Belediyesi olarak müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.



#deprem
#kolon
#Manisa
#Ömer Faruk Çelik
#Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
#Şehzadeler Belediyesi
1 saat önce
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