Yapılan ihbar olası bir depremdeki faciayı önledi: Taşıyıcı kolonu kesip iş yerini daireye çevirmişler

Çelik, "Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği ne yazık ki şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisini bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Şehrimizde de aktif fayların olduğu biliniyorken bu tür proje dışına çıkılmış yapılara Şehzadeler Belediyesi olarak müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.