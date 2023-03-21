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Dört gün enkaz altında kaldı: Yağmurla ıslanan bez parçası hayatını kurtardı

Antakya'da deprem anında ailesiyle kaldığı evinde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Verde Aslan, Dört gün kaldığı enkaz altında yağmur suyuyla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içerek hayatta kaldı.

17:44 . 21/03/2023 Salı
IHA
Verde Aslan

Verde Aslan

Depreme, ailesiyle yaşadığı Antakya’da yakalanan ve 4 gün kaldığı enkaz altında yağmur suyuyla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içerek hayatta kalan 13 yaşındaki Verde Aslan'ın yaşam mücadelesi umut oldu.


Verde Aslan, hasta yatağında Fenerbahçe yöneticileri ile buluştu. Annesi, babası ve kardeşini depremde kaybeden Verde'ye Fenerbahçe forması hediye edildi. Verde, "
En büyük hayalim futbolcu olmaktı, bu ziyaret bana moral oldu"
dedi.

Yağmurla ıslanan bez parçasının suyunu içti

Depremzede Verde, "Enkaz altında dört gün kaldım. Zordu, ilk böyle çok kötü hissetmiştim. Ayağım sıkışmıştı orada. Sonra yağmur falan yağıyordu, oradaki bez parçasına gelmişti. Onu içtim, biraz dayandım; sonra zaten buldular, oradan çıktım.Çok mutlu olmuştum. ’Sonunda kurtuluyorum’ dedim. Çünkü dört gün uzun bir süre. Enkaz altında kaldığım süre içinde birilerinin gelme ihtimaline karşı 10 dakikalık sürelerde uykumu almaya çalıştım ama her gözünü kapattığımda kabus görerek uyandım" dedi.



#Hatay
#Antakya
#enkaz
#deprem
25 dakika önce
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