Dört gün enkaz altında kaldı: Yağmurla ıslanan bez parçası hayatını kurtardı

Verde Aslan
Depreme, ailesiyle yaşadığı Antakya’da yakalanan ve 4 gün kaldığı enkaz altında yağmur suyuyla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içerek hayatta kalan 13 yaşındaki Verde Aslan'ın yaşam mücadelesi umut oldu.
Verde Aslan, hasta yatağında Fenerbahçe yöneticileri ile buluştu. Annesi, babası ve kardeşini depremde kaybeden Verde'ye Fenerbahçe forması hediye edildi. Verde, "
En büyük hayalim futbolcu olmaktı, bu ziyaret bana moral oldu"
dedi.
Yağmurla ıslanan bez parçasının suyunu içti
Yağmurla ıslanan bez parçasının suyunu içti
Depremzede Verde, "Enkaz altında dört gün kaldım. Zordu, ilk böyle çok kötü hissetmiştim. Ayağım sıkışmıştı orada. Sonra yağmur falan yağıyordu, oradaki bez parçasına gelmişti. Onu içtim, biraz dayandım; sonra zaten buldular, oradan çıktım.Çok mutlu olmuştum. ’Sonunda kurtuluyorum’ dedim. Çünkü dört gün uzun bir süre. Enkaz altında kaldığım süre içinde birilerinin gelme ihtimaline karşı 10 dakikalık sürelerde uykumu almaya çalıştım ama her gözünü kapattığımda kabus görerek uyandım" dedi.
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25 dakika önce