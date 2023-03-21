Dört gün enkaz altında kaldı: Yağmurla ıslanan bez parçası hayatını kurtardı

Depremzede Verde, "Enkaz altında dört gün kaldım. Zordu, ilk böyle çok kötü hissetmiştim. Ayağım sıkışmıştı orada. Sonra yağmur falan yağıyordu, oradaki bez parçasına gelmişti. Onu içtim, biraz dayandım; sonra zaten buldular, oradan çıktım.Çok mutlu olmuştum. ’Sonunda kurtuluyorum’ dedim. Çünkü dört gün uzun bir süre. Enkaz altında kaldığım süre içinde birilerinin gelme ihtimaline karşı 10 dakikalık sürelerde uykumu almaya çalıştım ama her gözünü kapattığımda kabus görerek uyandım" dedi.