İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

İslam alemi için birlik ve beraberlik ayı olarak da bilinen onbir ayın sultanı 23 Mart’tta başlıyor. Deprem ve sel felaketlerinin üst üste gelmesiyle birlikte zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla fitrenin ne zaman ve nasıl verileceği merak konusu oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 fitre miktarını açıkladı.