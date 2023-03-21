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İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı için İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada bazı sefer saatlerinin uzatıldığı duyuruldu.

17:48 . 21/03/2023 Salı
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İstanbul'da metro seferlerine ramazan nedeniyle düzenleme yapıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.

23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:

-M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

- M1B Yenikapı-KirazlıM2 Yenikapı-Hacıosman

-M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent

-M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

-M5 Üsküdar-Çekmeköy

-M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

-M7 Yıldız-Mahmutbey

-M9 Bahariye-Olimpiyat

-T4 Topkapı-Mescid-i Selam

-T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

-F1 Taksim-Kabataş

-F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan

-T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak hat onarım çalışmaları nedeniyle son sefer saati 00.00 olacak.

-M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hattında seferler normal saatinde sona erecektir.



#İstanbul
#Metro İstanbul
#ramazan
22 dakika önce
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