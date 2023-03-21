İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

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İstanbul'da metro seferlerine ramazan nedeniyle düzenleme yapıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.
-M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-KirazlıM2 Yenikapı-Hacıosman
-M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
-M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
-M5 Üsküdar-Çekmeköy
-M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
-M7 Yıldız-Mahmutbey
-M9 Bahariye-Olimpiyat
-T4 Topkapı-Mescid-i Selam
-T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
-F1 Taksim-Kabataş
-F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan
-T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak hat onarım çalışmaları nedeniyle son sefer saati 00.00 olacak.
-M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hattında seferler normal saatinde sona erecektir.