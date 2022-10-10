Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Pençe-Kilit bölgesinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri, PKK'lı hainler etkisiz hale getirilirken, finansal kaynakları da yok ediliyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait sığınak ve finansal kaynaklar tespit edildi. 4 odalı mağarada arama çalışmaları yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen dört odalı bir mağarada PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.' Mağarada yapılan aramada; RPG-7 roketatar, PKMS makineli tüfek ile 2 bin mermi, 2 el bombası, 1700 adet M-16 ve AK-47 piyade tüfeği mermisi, 1 el telsizi, 2 merkez telsiz, 1 sis kutusu, 1 top kablo, 1 kesintisiz güç kaynağı, 1 monitör, 2 oksijen tüpü, 1 jeneratör ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Mağara ve içinde ele geçirilenler, imha edildi.