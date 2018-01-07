Manisa'da FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 astsubay, Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan Ankara'da görevli astsubay F.A. ve K.P, Turgutlu ilçesi girişindeki polis kontrol noktasında yaklandı.
Zanlıların kendi araçlarıyla İzmir'den Ankara'ya gittiği, kimlik kontrolü sırasında haklarında yakalama kararı olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'dan gelen görevlilere teslim edildiği öğrenildi.
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