Gündem Manisada kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı
MANİSA

Manisa haberleri: Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı

Manisa'da kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, kanalizasyon hattından bakım ve onarım çalışmaları sırasında, 'kunduz' olarak bilinen, 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Hattan çıkan ve tıkanıklığa yol açan 10 metrelik ağaç kökü ekipleri ve mahalle halkını şaşırttı.
Hattan çıkan ve tıkanıklığa yol açan 10 metrelik ağaç kökü ekipleri ve mahalle halkını şaşırttı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki kanalizasyon hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı
GÜNDEM
İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı

Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Akhisar'a bağlı Göcek Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında çalışma gerçekleştirdi.

DHA
MASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki kanalizasyon hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İçme suyu borusundan çıkan şaşkına çevirdi
GÜNDEM
İçme suyu borusundan çıkan şaşkına çevirdi

Bakım ve onarım çalışması sırasında, hattan 10 metre uzunluğunda olan ve halk arasında 'kunduz' diye bilinen ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün neden olduğu tıkanıklık, MASKİ ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.

DHA
Bakım ve onarım çalışması sırasında, hattan 10 metre uzunluğunda olan ve halk arasında 'kunduz' diye bilinen ağaç kökü çıkarıldı.

Ağaç kökü ilçeyi susuz bıraktı
GÜNDEM
Ağaç kökü ilçeyi susuz bıraktı
  • Göcek Mahallesi'nin muhtarı Erol Kayan, "Kanalizasyon hattımızdaki tıkanıklık sorun olmaya başlamıştı. MASKİ ekiplerimize bildirdik. Hemen gelip, incelediler. Hızlı bir şekilde bakım onarım çalışması yaptılar. Hattan çıkan ve tıkanıklığa yol açan 10 metrelik ağaç kökü ekipleri ve mahalle halkını şaşırttı" dedi.
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