|
Gündem

Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yavaş ile birlikte bazı belediye yetkilileri hakkında da aynı iddialarla suç duyurusunda bulunan Ünal'ın dilekçesinde, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4 bin 477 konut ve ticari blok yapımı için ihaleye çıkıldığı, ihaleyi 907 milyon lira teklifle iki şirketin ortaklığının kazandığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ünal, Yavaş'a Belediye Meclisince verilen yetkinin usulsüz şekilde başka şirketlere ihale vermek için kullanıldığını ifade etti.

20:29 . 23/05/2023 Salı
AA
ABB Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABB Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ünal'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4 bin 477 konut ve ticari blok yapımı için ihaleye çıkıldığı, ihaleyi 907 milyon lira teklifle iki şirketin ortaklığının kazandığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal

Projenin yüzde 9'luk kısmı bu şirketlerce tamamlandığı sırada ihalenin başkanlık makamınca tasfiye edildiği savunulan dilekçede, projenin kalan kısmını tamamlaması için büyükşehir belediyesinin 830 milyon 685 bin lira karşılığında bir başka firmayla sözleşme yaptığı ifade edildi.

Bu firmayla protokol imzalanması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmediği, bu nedenle protokollerin "yetki aşımıyla" akdedildiği bildirilen dilekçede, bu eylemlerle "ihaleye fesat karıştırma" ve "yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma" suçunun işlendiği belirtildi.

"Hukuki şartları yerine getirmelisiniz"

Ünal, suç duyurusu dilekçesini başsavcılığa vermesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a Belediye Meclisince verilen yetkinin usulsüz şekilde başka şirketlere ihale vermek için kullanıldığını savundu.

İlk ihaleyi alan şirketlerin projenin bir kısmını tamamlamasına rağmen tasfiyelerinin gerekçeleri ve süreç hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmediğini söyleyen Ünal, "Bununla birlikte projeyi tamamlaması için sözleşme yapılan şirketin kanunda belirtilen yeterliliğe sahip olmadığı bilinmesine rağmen bu adım atılmıştır. Kendisi de hukukçu olan belediye başkanı da çok iyi bilir ki usul esastan önce gelir. Doğru ve verimli bir sonuç almak için yapacağınız iş ve işlemlerde öncelikle hukuki şartları yerine getirmelisiniz." diye konuştu.



#Fatih Ünal
#Mansur Yavaş
#Suç Duyurusu
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?