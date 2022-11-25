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POLİTİKA

Mansur Yavaş İYİ Parti lideri Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylık teklifini kabul etmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olması kulislerde konuşulurken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı teklifini kabul etmediğini, ihtimaller arasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu kaldığını söyledi.

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Mansur Yavaş İYİ Parti lideri Akşenerin cumhurbaşkanlığı adaylık teklifini kabul etmedi
Mansur Yavaş - Meral Akşener

Türkiye, 2023 seçimleri geri sayıma başladı. Seçime 7 ay kala iktidar ve muhalefet sahaya inerken hazırlıklar hız kazandı. Muhalefet kanadında 6'lı masa toplantıları art arda yapılırken, masada liderler arasında aday krizi hakim...

Kılıçdaroğlu kendisini, Akşener Yavaş'ı aday istiyordu

CHP'nin HDP'yi ittifakta isteyip İyi Parti'nin istememesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday göstermek istemesi, masa üzerindeki ilk krizi başlatan olay olmuştu.

Adaylık için daha önce Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile çekişen Kılıçdaroğlu, iki başkanının da önünü kesmiş, İyi Parti Lideri Meral Akşener de 6'lı masanın adayının Mansur Yavaş olacağını belirtip aksi halde masadan kalkacağını duyurmuştu.

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Mansur Yavaş, Meral Akşener'in adaylık teklifini kabul etmedi

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında konuşan Barış Yarkadaş, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Yarkadaş, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'a teklif götürdüğünü söyledi. "İyi Partili arkadaşlarımızla sohbet ederken bu kulisin doğru olduğunu hatta dahasının da olduğunu ifade ettiler" diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi Partililer “Partinin etkili isimleri Mansur Bey’in adaylığı için Meral Hanım’ın ısrar etmesi gerektiğini söylediler. Sayın Akşener ’Teklif ettim kabul etmedi, zorla mı aday yapayım?’ cevabını verdi” dediler."

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