CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a vatandaşlardan tepki yağdı. Hakan Han Özcan sosyal medya hesabı üzerinden “para nerede hesap ver Yavaş” dedi. Ayrıca Özcan, şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş’a Tatlar üzerinden oynadığı oyuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden cevaplanması için çeşitli sorular yöneltti.

Hakan Han Özcan, “Sayın Yavaş, şeffaf belediyecilik yapacağız diyerek Ankaralıların aklı ile alay ettiniz. Görev süreniz boyunca Ankara’ya ve Ankaralılara hizmet etmek için tek bir çaba sarf etmediniz. ABB Meclis toplantısına bile zahmet edip teşrif etmediniz. Şimdi seçime 5 ay kala Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden algı oluşturup vatandaşı kandırmaya çalışıyorsunuz. 3 yıldır yapmadığınızı işi 5 ayda mı yapacaksınız. Israrla sorduğumuz ve cevaplamaktan ısrarla kaçındığınız sorularımızı kısa ve net biçimde tekrar soruyoruz. 3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis’in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan ASKİ Genel Müdürlüğü için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank’a yatırdınız mı? Bu sayede Ankaralının ne kadar parasını yok ettiniz? Bu para Ankaralının değil de kendi paranız olsaydı, bu işlemi yapar mıydınız? Sayın Mansur Yavaş; Tahrik siyasetinden vazgeçin. Görevinizi yapın ve Ankaralıya, Ankaralının parasının hesabını verin.” dedi.









ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın aldığı 472 Milyonluk borçlanma yetkisine rağmen aradan geçen süre zarfı içerisinde tek bir çivi dahi çakmadı. Seçime 5 ay gibi kısa bir süre kala Yavaş, “Engelleniyoruz” diyerek Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapılmasına AK Partili Meclis üyeleri karşı çıkarıyormuş gibi algı oluşturmaya çalıştı. Özcan Yavaş’ın algı oyununa belgeleri ile cevap verdi. Konuya ilişkin Özcan’ın yaptığı açıklamada, ABB Meclisi tarafından 3 yıl önce Yavaş’a 472 Milyon kredi verildiği, Yavaş’ın bu krediyi yüzde 40 faizle çektiği bankaya 30 faizle geri yatırdığı ve kamu zararına yol açtığı öğrenildi. Yavaş’ın ortaya çıkan skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu.





Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden algı oyunu oluşturmaya çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın oyunu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından belgeleri ile bozuldu. Özcan Yavaş’ın kirli oyununu gün yüzüne çıkarınca konu gündem oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden “Para Nerede Mansur, Hesap Ver Yavaş” paylaşımı altında birleşen vatandaşlar Yavaş’a tepki gösterdi.





“Ankaralının parasının hesabını kuruş kuruş vermek zorundasınız”

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden oynadığı oyuna ilişkin Yavaş’ın Ankaralıları gerçekleri açıklaması için soru yönelten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Mansur Yavaş şeffaf belediyecilik yapacağız diyerek Ankaralıların aklı ile alay ettiniz. Görev süreniz boyunca Ankara’ya ve Ankaralılara hizmet etmek için tek bir çaba sarf etmediniz. ABB Meclis toplantısına bile zahmet edip teşrif etmediniz. Şimdi seçime 5 ay kala Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden algı oluşturup vatandaşı kandırmaya çalışıyorsunuz. 3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız. Algı operasyonuna, reklama, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliniz için gerçekleştirdiğiniz mitinglere ayırdığınız zamanın, paranın yarısını Ankara’ya ayırsaydınız Ankara bu hallere düşmez, 30 büyükşehir arasında hizmette 27’nci sıraya gerilemezdi. Sayın Yavaş şikayet veya sızlanma makamında değil hesap verme makamındasınız. Ankaralının parasının hesabını kuruş kuruş vermek zorundasınız. Cevaplamaktan ısrarla kaçınsanız da sorularımızı kısa ve net biçimde tekrar soruyoruz. 3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis’in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan ASKİ Genel Müdürlüğü için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank’a yatırdınız mı? Bu sayede Ankaralının ne kadar parasını yok ettiniz? Bu para Ankaralının değil de kendi paranız olsaydı, bu işlemi yapar mıydınız? Çalışanlarınızı neredeyse Türkiye’nin en düşük maaş promosyonuna layık görürken de yine bu banka ile mi hareket ettiniz? Aklıyla hareket ettiğiniz finans uzmanınızın yakın bir akrabası bu bankada, sizin belediyeyi zarara uğratmanız karşılığında daha üst pozisyona atandı mı? Sayın Mansur Yavaş; Tahrik siyasetinden vazgeçin. Görevinizi yapın ve Ankaralıya, Ankaralının parasının hesabını verin. Şeffaf şeffaf cevap bekliyoruz. Öyle rakam oyunlarıyla, tablolarla, geçmiş yöneticilere saldırmakla hesap vermekten kaçamayacaksınız. 472 Milyon nerede Sayın Yavaş” ifadelerini kullandı.



