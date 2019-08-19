Gündem Mardinde kayyumun ilk icraatı Ahmet Türkün işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı
POLİTİKA MARDİN

Mardin Belediyesi'nden çıkarılan şehit yakınları yeniden işe alındı

Mardin'de kayyumun ilk icraatı: Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı

HDP'li belediyelerin terör ve teröriste verdiği destek nedeniyle harekete geçen İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Van, Diyarbakır ve Mardin'deki belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmış, yerlerine o ilin valileri görevlendirilmişti. Ahmet Türk'ün görevden alındığı Mardin'de yeni yönetim ilk icraatını yaptı. Mardin Valisi olarak görev yapan Mustafa Yaman, belediye başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından ilk iş olarak Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınlarını yeniden işe aldı. HDP'li belediye döneminde işten çıkarılan isimlerin hemen hepsinin yeniden işe alınacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li belediyelerce işten çıkarılan bazı şehit yakınları.
HDP'li belediyelerce işten çıkarılan bazı şehit yakınları.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Görevden almaların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede söz konusu isimlerin terör örgütüne verdiği destek belgeleriyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediyeleri PKK kamplarına çevirdiler

Yerel seçimlerin ardından 4 ayda kazandıkları belediyeleri PKK kamplarına çeviren HDP’liler, şehit yakınlarını bir bir işten çıkardı.

Bu belediyelerden biri de Mardin Büyükşehir Belediyesi oldu. HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediye iştirakı olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi. Türk ayrıca 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı.

İHA
Mardin Valisi Mustafa Yaman.

İşten çıkarılan şehit yakınları yeniden işe alınacak

İçişleri Bakanlığı'nın adımının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na kentin valisi olarak görev yapan Mustafa Yaman atandı.

Yaman, HDP'lilerden teslim aldığı belediyede ilk iş olarak Ahmet Türk tarafından işten çıkarılan 11 şehit yakınını işe aldı.

HDP döneminde işten çıkarılan işçilerin tamamının, önümüzdeki günlerde kayyum tarafından yeniden işe alınacağı öğrenildi.

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