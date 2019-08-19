Mardin'de kayyumun ilk icraatı: Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.
Görevden almaların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede söz konusu isimlerin terör örgütüne verdiği destek belgeleriyle kamuoyuyla paylaşıldı.
Belediyeleri PKK kamplarına çevirdiler
Yerel seçimlerin ardından 4 ayda kazandıkları belediyeleri PKK kamplarına çeviren HDP’liler, şehit yakınlarını bir bir işten çıkardı.
Bu belediyelerden biri de Mardin Büyükşehir Belediyesi oldu. HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediye iştirakı olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi. Türk ayrıca 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı.
İşten çıkarılan şehit yakınları yeniden işe alınacak
İçişleri Bakanlığı'nın adımının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na kentin valisi olarak görev yapan Mustafa Yaman atandı.
Yaman, HDP'lilerden teslim aldığı belediyede ilk iş olarak Ahmet Türk tarafından işten çıkarılan 11 şehit yakınını işe aldı.
HDP döneminde işten çıkarılan işçilerin tamamının, önümüzdeki günlerde kayyum tarafından yeniden işe alınacağı öğrenildi.