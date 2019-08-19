Mardin Belediyesi'nden çıkarılan şehit yakınları yeniden işe alındı Mardin'de kayyumun ilk icraatı: Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı HDP'li belediyelerin terör ve teröriste verdiği destek nedeniyle harekete geçen İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Van, Diyarbakır ve Mardin'deki belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmış, yerlerine o ilin valileri görevlendirilmişti. Ahmet Türk'ün görevden alındığı Mardin'de yeni yönetim ilk icraatını yaptı. Mardin Valisi olarak görev yapan Mustafa Yaman, belediye başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından ilk iş olarak Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınlarını yeniden işe aldı. HDP'li belediye döneminde işten çıkarılan isimlerin hemen hepsinin yeniden işe alınacağı öğrenildi.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 13:00 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 13:18 Yeni Şafak