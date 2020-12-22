Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giyerek Bakan Soylu'ya destek verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, HDP’li vekillerle tartışmış,"Ohhh, paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh” dedi.
- Sosyal medyada ilgi gören Soylu’nun sözlerine emniyet müdürlüklerinden de destek geldi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarına üzerinde ‘Ohhh ohhh’ yazılı tişörtler dağıttı.
"Ohh ohh" diyerek anons çektiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmayı yaptığı tarihin de yer aldığı tişörtü giyen polis memurlarının fotoğrafları, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "'38.20: Merkez, Merkez: Merkez dinlemede', '38.20: Paralar PKK gitmiyor. Terörle Mücadele kararlılıkla devam ediyor. Merkez: Ohh ohh takip ettim'"telsiz konuşması mesajıyla paylaşıldı.
-38:20: Merkez
+Merkez: Merkez dinlemede
-38:20 : Paralar PKK gitmiyor, Terörle Mücadele Kararlılıkla Devam Ediyor👮♂️💪
+Merkez: Ohh ohh takip ettim🚔@TC_icisleri@suleymansoylu@EmniyetGM@ValilikBasin#Ohh #Ohh pic.twitter.com/ea0oggDbbn
-38:20: Merkez