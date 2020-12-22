Gündem Mardin polisi Ohhh ohhh yazılı tişört giyerek Bakan Soyluya destek verdi
POLİTİKA

Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giyerek Bakan Soylu'ya destek verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, üzerinde 'Ohhh ohhh' yazılı tişörtler giydi.

Haber Merkezi DHA
Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişörtler giydi.
Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişörtler giydi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, HDP’li vekillerle tartışmış,"Ohhh, paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh” dedi.

  • Sosyal medyada ilgi gören Soylu’nun sözlerine emniyet müdürlüklerinden de destek geldi.

Van polisi ele geçirdiği uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi
GÜNDEM
Van polisi ele geçirdiği uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarına üzerinde ‘Ohhh ohhh’ yazılı tişörtler dağıttı.

Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
OYNAT 00:49
Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı.


"Ohh ohh" diyerek anons çektiler


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmayı yaptığı tarihin de yer aldığı tişörtü giyen polis memurlarının fotoğrafları, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "'38.20: Merkez, Merkez: Merkez dinlemede', '38.20: Paralar PKK gitmiyor. Terörle Mücadele kararlılıkla devam ediyor. Merkez: Ohh ohh takip ettim'"telsiz konuşması mesajıyla paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor
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