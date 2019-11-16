Gündem Mardinde 3, Şanlıurfada bir HDPli ilçe belediyesine kayyum atandı
MARDİN

Mardin'de 3, Şanlıurfa'da bir HDP'li ilçe belediyesine kayyum atandı

Mardin'de 3, Şanlıurfa'da bir HDP'li ilçe belediyesine kayyum atandı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.
Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Mardin’in HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

4 HDP'li belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
GÜNDEM
4 HDP'li belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

Suruç Belediyesi’ne kayyum atandı

Terör operasyonu ile HDP’li Belediye Başkanı Hatice Çevik’in gözaltına alındığı Suruç’ta Kaymakam Kenan Aktaş, kayyum olarak atandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice ÇEVİK, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47.nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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