Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kadının şikayeti üzerinde hakkında “nitelikli cinsel tecavüz” suçundan iddianame düzenlediği Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisiden ihraç edildi.

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen HDP'li Tuna Çelik, partisi tarafından açılan soruşturma kapsamında ihraç edildi.

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Bu karar ile Çelik'in parti bağlarının tamamen koparıldığı resmileşti.

Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında da çalışma yürütülüyor.

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DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Mardin'de bir toplantıya katılan Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezleke de TBMM'ye gönderilmişti.