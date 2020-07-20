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Gündem Tecavüzle suçlanan HDPli vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi
POLİTİKA

Mardin'de bir kadına tecavüz eden HDP'li Tuma Çevik partiden ihraç edildi

Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi

Mardin'de seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüzle suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi. Bu karar ile Çelik'in parti bağları tamamen koparılırken dokunulmazlığının kaldırılması hakkında da çalışma yürütülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuma Çelik
Tuma Çelik

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kadının şikayeti üzerinde hakkında “nitelikli cinsel tecavüz” suçundan iddianame düzenlediği Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisiden ihraç edildi.

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen HDP'li Tuna Çelik, partisi tarafından açılan soruşturma kapsamında ihraç edildi.

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  • Bu karar ile Çelik'in parti bağlarının tamamen koparıldığı resmileşti.
Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında da çalışma yürütülüyor.

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DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Mardin'de bir toplantıya katılan Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezleke de TBMM'ye gönderilmişti.

  • TBMM'deki süreç, Anayasa 83 ve İçtüzük 131 ve 132. maddeler uyarınca devam edecek. Anayasa’nın 83. maddesi, seçimden önce veya sonra bir milletvekilinin suç işlediği iddia edilmesi durumunda Meclis kararı olmadıkça sorguya çekilemeyeceği, tutuklanamayacağı ve yargılanmayacağını düzenleniyor. Ancak aynı madde ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve Anayasa'nın 14. maddesinde sayılan suçları bu hükmün dışında bırakıyor.
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