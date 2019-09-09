Mardin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı Mardin'nin merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında Elmabahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının terör örgütü mensupları ve barınaklarının imha edilmesi nedeniyle alındığını vurgulayan Mardin Valiliği, "Vatandaşlarımızın yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" dedi.

Haber Merkezi 09 Eylül 2019, 19:42 Son Güncelleme: 09 Eylül 2019, 19:51 DHA