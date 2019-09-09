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MARDİN

Mardin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'nin merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında Elmabahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının terör örgütü mensupları ve barınaklarının imha edilmesi nedeniyle alındığını vurgulayan Mardin Valiliği, "Vatandaşlarımızın yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Elmabahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Terör örgütü mensupları ve barınakları imha edilecek

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Mardin Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

  • Artuklu ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 9 Eylül Pazartesi günü saat 14.30 itibariyle Artuklu ilçesi kırsal alanında bulunan Elmabahçe mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

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