Gündem Mardinde etkisizleştirilen 3 teröristten birinin PKKnın sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi
MARDİN

Mardin'de etkisizleştirilen 3 teröristten birinin PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi

Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, PKK'nın sözde bölge sorumlularından Mustafa Akbaş olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, PKK'nın sözde bölge sorumlularından Mustafa Akbaş olduğu belirlendi.

Mardin Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Barış Pınarı Harekatı'nı sabote etmeye yönelik Şanlıurfa ve Mardin'de saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu "Hamza" kod adlı Mustafa Akbaş olduğu tespit edildi.

1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlanmıştı. Çıkan çatışmada, 1 asker şehit olmuş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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