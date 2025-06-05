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Mardin'de kuvvetli rüzgar: Kopan parçalar direkte asılı kaldı

Mardin'de kuvvetli rüzgar: Kopan parçalar direkte asılı kaldı

00:575/06/2025, Thursday
AA
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Fırtına nedeniyle çatıdan kopan parçalar elektrik direğinde asılı kaldı.
Fırtına nedeniyle çatıdan kopan parçalar elektrik direğinde asılı kaldı.

Mardin'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kızıltepe ilçesinde bir binanın çatısından kopan parçalar elektrik direğinde asılı kaldı, bir binanın çatısı uçtu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Sanayi Mahallesi 730. Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın çatısından kopan parçalar elektrik direğinde asılı kaldı.

Yenikent Mahallesi 984. Sokak'ta ise bir binanın çatısı uçtu.

Çatıdan savrulan parçalar yola düştü ve yüksek gerilim hattına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince olası yangınlara karşı güvenlik önlemi alındı.





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